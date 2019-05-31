Серия взрывов сотрясла иракский Киркук

Несколько человек были убиты и более десятка ранены в результате серии взрывов, потрясших иракский город Киркук.

По словам иракских военных, в четверг в городе на севере Ирака сработало не менее шести самодельных взрывных устройств, а еще два были обезврежены силами безопасности.

В результате погибли три человека, а 16 человек получили ранения.

Неизвестные сотрудники службы безопасности сообщили агентству Associated Press, что в результате взрывов погибли по меньшей мере четыре и ранены 23 человека, а медицинские источники в больнице общего профиля Киркука сообщили агентству Reuters, что по меньшей мере пять человек были убиты и 18 ранены.

Никто не взял на себя ответственность, но Саад Харбя, глава операций по обеспечению безопасности в Киркуке, обвинил во взрывах боевиков ИГИЛ.

Выступая по телеканалу «Рудав», он обвинил ИГИЛ в попытке «принять ответные меры против жестких нападений иракских сил», добавив, что ситуация находится под контролем.

По сообщениям, взрывы произошли в центре Киркука, в коммерческом районе с несколькими торговыми центрами, кафе и ресторанами, что вызвало панику среди людей.

Взрывы происходили в быстрой последовательности после ифтара, когда улицы, как правило, переполнены людьми

Полиция перекрыла все дороги, ведущие к местам взрыва, и позволяла только машинам скорой помощи доставлять раненых в близлежащие больницы.

Ирак объявил о победе против ИГИЛ еще в 2017 году, но эта группировка продолжает действовать через спящие ячейки, особенно на севере страны.

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