Трамп согласился на совместную американо-турецкую комиссию по С-400 - Middle East Eye

Президент США Дональд Трамп принял предложение Анкары сформировать совместную техническую исследовательскую группу для расследования опасений Вашингтона по поводу покупки Турцией ракетной системы С-400 российского производства, сообщает Middle East Eye.

По словам нескольких турецких чиновников, Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду отказал Пентагону и Государственному департаменту, которые были против создания такой исследовательской группы, главным образом потому что Турция не собиралась отказываться от покупки С-400 в любом случае.

Официальные лица США были обеспокоены тем, что покупка Анкарой российской ракетной системы поставит под угрозу современные истребители-невидимки F-35, которые также заказала Турция, поскольку Москва может украсть секретную информацию через радар системы.

Уверенные в своей оценке опасностей, создаваемых ракетной системой, представители министерства обороны США неоднократно отказывались участвовать в исследовательской группе в течение последних двух месяцев.

Но, как сообщает MEE, один телефонный звонок все изменил.

Пока что ни Белый дом ни Пентагон не прокомментировали эту информацию.

Этот шаг является большой победой для турецких чиновников, которые утверждают, что исследовательская группа может найти способы совместить закупки С-400 и F-35, которые имеют центральное значение для долгосрочных оборонных потребностей Турции.

Напомним, что Анкара является частью консорциума F-35, разрабатывающего этот самолет, и уже заплатила за истребители более 1 миллиарда долларов.

Кстати, еще одним результатом телефонного разговора стало освобождение гражданина Турции и США, бывшего ученого НАСА Серкана Голге.

Голге, предполагаемый член группы, готовившей попытку переворота в Турции в 2016 году, находился под стражей с конца 2016 года. Сейчас он остается под судебным контролем, то есть ему не разрешено покидать страну, и ему придется регулярно отчитываться перед местными властями.

Трамп в четверг поблагодарил Эрдогана перед камерами за содействие освобождению Голге.

Рынки положительно отреагировали на телефонный звонок: в четверг турецкая лира выросла более чем на два процента по отношению к доллару США.

Эрдоган в телефонном звонке Трампу также повторил свое приглашение президенту США посетить страну с государственным визитом.

Трамп еще раз принял приглашение и сказал, что посетит Анкару в июле.

Государственный департамент ранее в этом месяце выступил против визита из-за его сроков, заявив, что он совпадет с прибытием ракетной системы С-400 в Турцию, которая подлежит санкциям Конгресса.

Госдеп предложил Турции отложить поставку системы на девять месяцев, чтобы облегчить визит, однако турецкие чиновники отказались.

Эрдоган и его близкие советники полагали, что Трамп может использовать свое политическое влияние, чтобы предотвратить двусторонний кризис из-за покупки С-400.

«У Трампа хорошие отношения с Эрдоганом. Он понимает, что Турция не может отказаться от покупки С-400. Другие американские официалы отличаются от него», - заявил высокопоставленный турецкий чиновник MEE в начале этого месяца.

Тем не менее, среди внешнеполитических ведомств, как в Турции, так и в США, существует консенсус в отношении того, что Белый дом не имеет большой власти против членов Конгресса, которые настаивают на том, чтобы вновь ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.

На прошлой неделе окончательный проект специального закона запретил передачу F-35 в Турцию в случае покупки ракетной системы С-400.

Американские законодатели также угрожали администрации Трампа, что они могут ратифицировать конкретные законы, нацеленные на Турцию, если президент не будет применять существующий закон, который предусматривает санкции против Анкары.