Саудовская Аравия призывает арабов объединиться против Ирана

Король Саудовской Аравии заявил в четверг на экстренном арабском саммите, что необходимы решительные действия, чтобы остановить иранские "эскалации" в регионе после нападений на нефтяные активы Персидского залива, сообщает Reuters.

Заявление арабских стран Персидского залива и отдельное коммюнике, опубликованное после более широкой встречи на высшем уровне, поддержали право Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов защищать свои интересы после нападений на нефтеперекачивающие станции в королевстве и танкеры у берегов ОАЭ.

Но единогласия не получилось, потому что Ирак, у которого имеются хорошие связи как с соседним Ираном так и с Вашингтоном, заявил, что он возражает против арабского коммюнике, в котором говорится, что любое сотрудничество с Тегераном должно основываться на «невмешательстве в другие страны».

«Отсутствие твердой сдерживающей позиции против иранского поведения - вот что привело к эскалации, которую мы наблюдаем сегодня», - сказал король Салман на двух последовательных встречах поздним вечером.

Правитель КСА заявил, что развитие ядерного и ракетного потенциала Ирана и угроза мировым поставкам нефти создают угрозу для региональной и глобальной безопасности.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео заявил в четверг, что нападения на четыре судна, расположенные рядом со значительным бункеровочным узлом, недалеко от Ормузского пролива, были «попытками иранцев поднять цены на сырую нефть по всему миру».

Эр-Рияд обвинил Тегеран в том, что тот приказал йеменским хуситам нанести удар территории королевства. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил в четверг, что доказательства иранской причастности к нападениям на танкеры будут представлены Совету Безопасности ООН уже на следующей неделе.

Тегеран отрицает какую-либо причастность.

Президент Ирака Бархам Салих, попросив собравшихся поддержать стабильность своей страны, заявил, что рост напряженности в отношениях с Ираном может привести к войне.

И Эр-Рияд, и Абу-Даби заявили, что не хотят войны.