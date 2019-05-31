Столица Афганистана: два взрыва за два дня

В столице Афганистана взорвалась автомобильная бомба, направленная на колонну иностранных войск, в результате чего было ранено четверо солдат США.

Ответственность за взрыв в оживленном Джалалабадском районе на востоке Кабула в пятницу взяли на себя талибы*. Это нападение стало вторым в городе за два дня.

В четверг боевики ИГИЛ* взяли на себя ответственность за взрыв возле академии военной подготовки, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.

Представитель американских вооруженных сил в Афганистане сказал, что автомобильная бомба задела американский конвой, а четыре военнослужащих получили легкие ранения. Он не дал никаких подробностей.

Однако также поступали противоречивые сведения об общем количестве жертв, вызванных взрывом.

Афганский сотрудник службы безопасности сообщил, что девять человек были убиты и шесть мирных жителей получили ранения в результате взрыва.

Спикеров талибов, Забихулла Муджахид, заявил, что атака была направлена ​​на колонну иностранных войск, убив 10 из них и уничтожив две машины.

Фотографии, распространенные в социальных сетях, показывают сильно поврежденный белый бронированный Land Cruiser, окруженный пожарными.

В последние дни Кабул находится в состоянии повышенной готовности, контрольно-пропускные пункты усилены по всему городу.

Пятничная атака, незадолго до праздника Ид в начале следующей неделе, произошла, когда делегация талибов встречается с высокопоставленными афганскими политиками в Москве для обсуждения возможного мирного процесса, который положит конец 18-летней войне в Афганистане.

В течение нескольких месяцев талибы разговаривали с американскими дипломатами о планах договориться о выводе более 20 000 сил коалиции США и НАТО в обмен на соглашение о недопущении повторного использования Афганистана в качестве базы для вооруженных нападений.

*-запрещены в РФ