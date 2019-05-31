Права народов России призвали защищать из Украины

Украинский политический класс, по крайней мере, та его часть, что сформировалась до прихода к власти нового президента, решил взять на вооружение тему защиты прав народов России, подобно тому, как Кремль позиционирует себя в качестве защитника "русскоязычного населения" Украины.

Так, вчера Верховной Радой Украины было принято Постановление №10125 об обращении в ООН, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также к национальным парламентам стран мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов Российской Федерации.

В прилагаемых к обращению материалах указываются факты, подтверждающие систематическое попрание властями так называемой Российской Федерации (которая уже давно никакая не федерация) прав ее коренных народов. В том числе, речь идет о преследовании лидеров татарского движения Фаузии Байрамовой и Рафиса Кашапова, башкирского движения Айрата Дильмухаметова и Фаиля Алсинова, а также ингушского и черкесского движений. Указаны факты запретов деятельности национальных организаций, таких как ТОЦ, запретов религиозной литературы, отсутствия расследования убийств (фактически - бессудных казней) видных активистов, журналистов, правозащитников коренных народов России.

Отдельно указывается на наступление на национальные языки народов России в образовательных системах российских республик под эгидой отмены обязательности их изучения.

Таким образом, если раньше власти Украины дипломатическими методами привлекали внимание международной общественности к преследованию крымских татар, которых они рассматривают как своих граждан, живуших на оккупированной территории Украины, то сейчас сделана заявка на борьбу за права национальных и религиозных меньшинств уже самой России, которые до сих пор никому были неинтересны. Остается надеяться на то, что новая власть Украины не попытается или, по крайней мере, не сможет спустить это начинание на тормозах, а ее политикам и дипломатам хватит настойчивости, чтобы внести этот вопрос в международную повестку дня и постоянно его там удерживать.