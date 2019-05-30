Казанская губерния: православный радиоканал вместо татарского

В конкурсе за радиочастоту 95,5 МГц в Казани русский православный канал "Радио Вера" одержал победу над компанией "Татмедиа", предлагавшей создать на этой частоте татароязычное вещание.

Теперь канал Русской Православной Церкви Московского Патриархата "24 часа в сутки 7 дней в неделю" будет рассказывать жителям Казани о "вечных истинах Православной веры", как гласит описание канала "Радио Вера".

Укажем в этой связи, что в последний раз татароязычный радиоканал получал лицензию на вещание в Казани в 2011 году. А в 2017 году, невзирая на протесты слушателей и татарской общественности, был лишен своей частоты один из немногих татароязычных каналов - Радио "Тәртип FM".

Такие события являются очередной наглядной иллюстрацией и все более закрепляющейся роли РПЦ в путинско-гундяевской России, и этноконфессиональной иерархии в ней же, и ситуации в современном Татарстане, плавно превращающемся в Казанскую губернию.

(На фото - глава РПЦ в Татарстане митрополит Феофан и глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин)