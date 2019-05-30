В Таджикистане закят-уль-фитр будет собирать государство

В Таджикистане имамы мечетей объявили, что закят-уль-фитр (милостыня, которую обычно выплачивают нуждающимся мусульманам в течение священного месяца Рамадан или в праздничный день Ид аль-Фитр) будут собирать специальные государственные комиссии. В состав комиссий войдут председатели сел и улиц, имамы, сотрудники Комитета по делам религии и местных администраций. При этом, если кто-то из граждан уже выплатил свой фитр кому-то другому, он будет вынужден (!) заново заплатить этой комиссии. Об этом сообщает издание «Ахбор» со ссылкой на свой источник в Комитете по делам религии и церемоний при правительстве Таджикистана.

Все имамы обязались довести до граждан, что закят они должны выплатить именно этой комиссии. Раньше фитр отдавали во время Рамадана нуждающимся или местным имамам, чтобы они раздали эти деньги бедным.

При этом власти Душанбе потребовали, чтобы каждая мечеть собрала и сдала местным администрациям по 3 тысячи сомони (около $300). Местные жители уже прозвали инициативу властей «налогом на пост Рамазан» и «налогом на мечеть».

В прошлом году власти Таджикистана уже требовали от населения и имамов выплатить свой фитр «специальной комиссии». В результате было собрано более 40 млн сомони (почти $4 млн). В эту сумму вошли как наличные деньги, так и другие виды помощи, в частности, работы по благоустройству территорий или продовольственные наборы для нуждающихся семей. Наличность верующие сдавали главам махаллей (общин), которые, как принято считать, лучше знают нужды местных жителей. Где-то средства распределили среди малоимущих, в других местах потратили на ремонт дорог и проведение водопровода. Распределение собранных пожертвований контролировали комиссии из числа имам-хатибов и сельских активистов.

К чему приводит такая государственная централизация сбора закята уль-фитр, особенно если ее доверить чиновникам их пост-советской Центральной Азии, можно увидеть на примере истории с главой Раштского района Каноатго Лоикзода, которого сняли с должности как раз за злоупотребления при использовании денег из собранных в качестве милостыни средств. А в начале июля 2018 года в СМИ была опубликована запись речи председателя Фархорского района Сулаймона Вализода на одном из заседаний с участием глав местных джамоатов (сельских общин). Вализода, известный крутым стилем правления, устроил присутствовавшим разнос, используя нецензурную брань, за срыв плана по сбору пожертвований по случаю окончания мусульманского поста.

Напомним, что у закята аль-фитр, согласно исламскому фикху, есть свои условия. Одним из таких условий является получатель закята — это не государство, которое вольно потратить закят на дороги и водопровод, а бедные мусульмане. Кроме того, в тех случаях, когда предпочтительно выплачивать закят имаму мусульман (то есть, правителю) специально оговаривается — «если имам справедлив» — что никак не относится к Рахмону и компании.