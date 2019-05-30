Грузинские мусульмане пожаловались в ЕСПЧ на дискриминацию

Власти Грузии не сумели защитить права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, заявил в своей жалобе «Центр образования и мониторинга прав человека», сообщает «Кавказский узел».

Издание сообщает, что в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы.

"Пансионат для учеников - мусульман до сих пор не открыт, а мусульманские общины страдают от постоянных преследований. Расследование о возможной бездеятельности сотрудников МВД не начато", - говорит юрист по стратегическим судебным процессам "Центра образования и мониторинга по правам человека" Тамар Самхарадзе.

Она отметила, что из-за этого организация была вынуждена обратиться в ЕСПЧ.

Правозащитники протестуют против нарушения двух статей Конвенции о правах человека - о дискриминации и об унижающем достоинство и бесчеловечном обращении, говорится в сообщении от 28 мая на сайте НПО "Центр образования и мониторинга прав человека".

В сообщении отмечается, что с 2014 года в Кобулети население протестует против открытия мусульманского пансионата, однако власти не предприняли достаточных усилий, чтобы разрешить конфликт. "Государству не удалось обеспечить защиту людей от религиозных преследований, своевременное и эффективное расследование", - подчеркивается в сообщении.