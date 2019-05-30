Мьянма: выдан ордер на арест анти-мусульманского монаха Вирату

Суд в Мьянме выдал ордер на арест Ашина Вирату, печально известного радикального буддистского монаха, чьи проповеди против рохинджа и других мусульманских меньшинств разожгли религиозную напряженность.

Монаху, которого называют «бирманским Бин Ладеном», грозит пожизненное заключение в соответствии с законом о мятеже, который запрещает разжигание «ненависти», «презрения» или «недовольства» по отношению к правительству.

Полиция до сих пор отказывается сообщить, почему Вирату было предъявлено обвинение, но недавно монах вызвал гнев высокопоставленных чиновников за ряд выступлений, в которых он напал на фактического гражданского лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Вирату еще не был арестован, и его точное местонахождение неизвестно.

Как сообщает информационное агентство Myanmar Now, он обычно находится в своем монастыре в городе Мандалай, но судья велел полиции доставить его в суд в главном городе Янгоне до 4 июня.

По телефону один человек, который назвал себя учеником Вирату, рассказал журналистам, что монах покинул Мандалай и поехал в Янгон, куда его вызвала в четверг группа старших монахов.

Ожидается, что группа сделает ему выговор за его участие в «мирских делах» после недавней речи, которую он произнес, защищая военную конституцию Мьянмы и протестуя против усилий Аунг Сан Су Чжи по ее исправлению.

В своем выступлении он сказал, что военным членам парламента, которым конституцией гарантированы места в парламенте, без всякого избрания, следует поклоняться, как Будде (!).

Его националистические сторонники поклялись продемонстрировать свою поддержку на митинге в четверг возле пагоды Шведагон в Янгоне, которая считается самой значительной буддистской святыней в стране.

Напомним, что Вирату называл мусульман «бешеными собаками» и угрожал использовать насилие, чтобы противостоять международным усилиям по привлечению генералов Мьянмы к ответственности за убийство тысяч рохинджа в 2017 году.

В 2003 году он уже был заключен в тюрьму на 25 лет за подстрекательство беспорядкам против мусульман, приведшим к убийствам. В 2012 году он вышел по амнистии, и уже в том же году возглавил погромы мусульман, в результате которых были убиты 14 человек, а многие магазины и дома были сожжены. После этого в журнале «Time» вышла статья о Вирату, озаглавленная «Лицо буддистского террора» (The Face of Buddhist Terror). В прошлом году Facebook запретил ему пользоваться своей платформой в ответ на его речи о мусульманах.

Первое гражданское правительство Мьянмы за десятилетия, возглавляемое партией Аун Сан Су Чжи из Национальной лиги за демократию (НЛД), долгое время считало Вирату не более, чем «неприятностью».

В 2017 году назначенный правительством комитет высших монахов запретил Вирату проповедовать в течение года, заявив, что он «неоднократно выступал с ненавистническими высказываниями против религий, вызывая межобщинные распри». В том же году комитет распустил Ма Ба Та, буддистскую националистическую группу, в которой Вирату был ключевой фигурой.

Дэвид Мэтисон, аналитик из Мьянмы, говорит, что обвинения в подстрекательстве к мятежу против Вирату последовали за изменением общественного мнения в отношении монаха.

«Вирату уже давно считается в Мьянме шутовским ультранационалистом», - говорит он. «Власти, возможно, рассчитали, что то, что осталось от его базы поддержки, вряд ли создаст серьезные проблемы, если он будет арестован».

Между тем правозащитники высказывают обеспокоенность в связи с тем, что возможный арест Вирату вызван его подстрекательством к мятежу против правительства, а не его подстрекательством к насилию и погромам в отношении меньшинств. Это говорит о том, что правительство по прежнему не считает серьезной проблемой анти-мусульманскую ненависть, распространяемую радикальными монахами.