Беременная женщина погибла в результате перестрелки между суданскими силовиками

Беременная женщина была убита в столице Судана в ходе перестрелки между сотрудниками сил безопасности страны.
Суданский комитет врачей сообщил в своем заявлении в среду, что женщина, уличная торговка, была убита около здания штаба армии «шальными пулями», когда солдаты пытались разогнать сидячую забастовку.
Инцидент совпал со вторым и последним днем двухдневной всеобщей забастовки, организованной по призыву Суданской ассоциации профессионалов (СПА), объединяющей группу различных профсоюзов.
«Силы быстрого реагирования и военные, по-видимому, начали спорить о чем-то, что привело к перестрелке между двумя сторонами и в результате чего была убита беременная женщина», - сообщает корреспондент Аль-Джазиры в Хартуме.
В своем заявлении СПА осудила то, что ею было названо как «безответственное поведение суданских сил безопасности, которые должны обеспечивать безопасность и защиту граждан».
Кроме того, она потребовала, чтобы виновные в смерти женщины «были привлечены к ответственности за свои действия».
Общенациональная забастовка направлена на оказание давления на членов правящего Переходного военного совета (ПВС), чтобы они передали власть временному правительству, возглавляемому гражданскими лицами.
Напомним, что несмотря на достижение соглашения по некоторым важным аспектам переходного периода - включая трехлетний срок и создание парламента с 300 членами - состав суверенного совета остается главным предметом спора между военными и оппозицией.