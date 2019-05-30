Беременная женщина погибла в результате перестрелки между суданскими силовиками

Беременная женщина была убита в столице Судана в ходе перестрелки между сотрудниками сил безопасности страны.

Суданский комитет врачей сообщил в своем заявлении в среду, что женщина, уличная торговка, была убита около здания штаба армии «шальными пулями», когда солдаты пытались разогнать сидячую забастовку.

Инцидент совпал со вторым и последним днем ​​двухдневной всеобщей забастовки, организованной по призыву Суданской ассоциации профессионалов (СПА), объединяющей группу различных профсоюзов.

«Силы быстрого реагирования и военные, по-видимому, начали спорить о чем-то, что привело к перестрелке между двумя сторонами и в результате чего была убита беременная женщина», - сообщает корреспондент Аль-Джазиры в Хартуме.

В своем заявлении СПА осудила то, что ею было названо как «безответственное поведение суданских сил безопасности, которые должны обеспечивать безопасность и защиту граждан».

Кроме того, она потребовала, чтобы виновные в смерти женщины «были привлечены к ответственности за свои действия».

Общенациональная забастовка направлена ​​на оказание давления на членов правящего Переходного военного совета (ПВС), чтобы они передали власть временному правительству, возглавляемому гражданскими лицами.

Напомним, что несмотря на достижение соглашения по некоторым важным аспектам переходного периода - включая трехлетний срок и создание парламента с 300 членами - состав суверенного совета остается главным предметом спора между военными и оппозицией.