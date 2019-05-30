Катар принял приглашение саудовского короля о встрече в Мекке

Премьер-министр Катара Абдуллах бин Насер бин Халифа Аль Тани примет участие в саммите стран Залива в Мекке в эти выходные, одном из первых встреч на высоком уровне с блокадными странами, поскольку эмбарго было введено почти два года назад.

Высокопоставленный источник сообщил «Аль-Джазире» в среду, что встреча между шейхом Абдуллахом и высшими должностными лицами из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и других стран состоится на встрече, которая начнется в четверг.

Ожидается, что на саммите основное внимание будет уделено вопросам региональной безопасности на фоне растущей напряженности между Ираном и США и их союзниками в Персидском заливе.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана принять участие в чрезвычайном саммите Совета сотрудничества стран Персидского Залива в начале этой недели.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что шейх Тамим вряд ли будет присутствовать на трехдневной встрече.

«Тот факт, что саудиты связались с эмиром Катара, прямо указывает на то, что напряженность с Ираном воспринимается очень серьезно в Эр-Рияде. Поэтому королевство готово достичь более широкого, чем обычно, консенсуса о том, как вести себя с Ираном», - говорит Андреас Криг из Королевского колледжа Лондона.

Некоторые обозреватели истолковали приглашение лидера Катара как сигнал, что страны во главе с Саудовской Аравией могут отказаться от своих обвинений в отношении Дохи.

Но другие эксперты рекомендуют не топориться с выводами.

«Я думаю, что еще слишком рано говорить о том, сигнализирует ли решение направить премьер-министра на саммит в Саудовской Аравии своего рода разрядку блокады в Персидском заливе», - говорит Кристиан Коутс Ульрихсен, сотрудник Института Бейкера по Ближнему Востоку.

Но он добавил, что присутствие премьер-министра Катар в Мекке может послужить «мерой укрепления доверия, которая может смягчить напряженность в отношениях с Саудовской Аравией».

Чрезвычайный саммит в Мекке будет посвящен проблемам региональной безопасности, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает расти.

«Интересно будет посмотреть, примут ли саудовцы в кулуарах саммита катарцев как посредников, таких же, как США», - говорит Криг. «Вашингтон, похоже, сделал ставку на то, чтобы Доха открыла обратные каналы деэскалации с Тегераном. Вопрос в том, могут ли Саудовская Аравия и особенно ОАЭ договориться о Дохе в качестве посредника».