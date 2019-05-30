Регион Санджак как модель для объединенной Европы

Босняцкое Национальное Вече (БНВ) - неформальный парламент коренных славянских мусульман в Сербии (аналог запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа) обратилось на днях с предложением к приграничным странам региона и международным институтам.

БНВ предлагает решение проблемы мусульман-славян (босняков), компактно проживающих на приграничных территориях Сербии и Черногории, так, чтобы это, с одной стороны, не посягало на территориальную целостность данных государств, с другой стороны, способствовало их европейской интеграции и отвечало интересам всех коренных народов региона.

С этой целью районы Нови Пазар, Сьеница, Тутин, Приполье, Нова Варош, Прибой, Плевля, Белополье, Беране, Андриевица, Петница, Гусинье, Плав и Рожае предлагается наделить статусом трансграничного автономного региона. Босняков (мусульман-славян) равно как и сербов, черногорцев и албанцев предлагается официально признать конституирующими народами данного образования.

Предлагается весьма интересная модель взаимоотношений данного объединения с внешним миром. Регион должен быть полностью демилитаризован под контролем ООН и ЕС, силы и наблюдатели которых призываются стать гарантами его мирного развития и безопасности. Также, при том, что официальные дипломатические отношения останутся прерогативой государств, на территории которых находится регион, его предлагается наделить правом вступать в международные отношения в том, что касается вопросов его внутреннего развития и сотрудничества с внешним миром: экономического, научно-технического, культурно-образовательного.

Понятно, что власти государств, осуществляющих суверенитет над этими территориями, в частности, президент Сербии Александр Вучич, восприняли данную инициативу без всякого энтузиазма. Со своей стороны они пытаются игнорировать "босняцкую проблему" в виде компактного проживания мусульман-славян на их территории и не предоставлять им никакого статуса, и это при том, что на почти половине территории Боснии и Герцеговины существует моноэтническое парагосударственное образование Сербская Республика, созданное посредством изгнания сотен тысяч босняков из их земель, убийств и и изнасилования десятков тысяч. В отличие от такого сценария лидеры мусульман-славян Сербии предлагают подчеркнуто мирный, демилитаризованный проект под шефством ЕС и ООН, причем, не на основе гегемонии одного народа, а на основе равноправия всех коренных народов региона.

К сожалению, не приходится сомневаться, что на данном этапе эта инициатива будет заблокирована сербскими и черногорскими властями. Однако кто знает - если этому краю удастся сохранить мир и межэтнический баланс до вступления в ЕС, к которому и Сербия, и Черногория официально стремятся, шансы на реализацию этого проекта в будущем могут возрасти. Ведь для единой Европы именно такие трансграничные регионы, преодолевающие обособленность национальных государств и заинтересованные в сотрудничестве непосредственно с ЕС, могли бы стать фактором, скрепляющим ее и являющимся противовесом центробежным и изоляционистским силам.