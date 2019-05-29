Кремлевские старцы: расследование о духовниках режима

Редакция "Голоса Ислама" публикует расследование о духовном окормлении современной путинской элиты православными старцами, которые вместе с РПЦ в целом уже давно взяли на себя роль новых комиссаров и идеологического отдела КПСС для нынешнего постсоветского режима. Статья содержит в себе формулировки и положения, не соответствующие Исламу, которые ни в коей мере не отражают нашу позицию: Российское руководство, как в старину, увлечено общением с православными старцами. Главным считают старца Илия (Ноздрина), духовника патриарха. Власть имущие ждут от него не только исцеления и предсказания будущего, но и реальной помощи в поддержании рейтинга Владимира Путина. «Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и, кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит». Федор Достоевский, «Братья Карамазовы» В апреле 2010 года седой сгорбленный старец Илий встречался со своим почитателем по имени Анатолий Бровко. В жизни обоих как раз произошли важные перемены. Илий был возведен патриархом в высокий сан схиархимандрита, за год до того став духовником главы РПЦ. Бровко же за несколько месяцев до той беседы стал губернатором Волгоградской области.

Чиновник был в восторге от встречи. В своем блоге Бровко описал старца: «Это удивительный человек, который обладает даром предвидения».

Позже губернатор рассказал своему знакомому, что Илий, используя свой провидческий дар, напророчил Бровко успешное губернаторство и даже переназначение на второй срок . Илий ∽ «самый главный и модный старец, к нему очередь из випов»,

— говорит бывший чиновник, сам однажды встречавшийся со старцем.

Несколько действующих госслужащих подтверждают это: к нему едут за физическим исцелением , «очиститься духовно» после выполнения ответственных задач , за предсказанием политического будущего и вообще советами по поводу мирской жизни и работы . Но Илий — не единственный, свои старцы есть у очень многих чиновников : «Они (чиновники) идут (к старцам) потому что живут в постоянном иррациональном страхе. А что с ними будет дальше? Отберут имущество, отберут должность или нет?» . Подворье Патриарха Московского и Всея Руси в подмосковном Переделкине может показаться обывателю странным. Казалось бы, верующие должны искать тут самого святейшего. Но это не так. «Нет, Илия сегодня нет», — эту фразу корреспондент «Проекта» услышал почти сразу при входе в храм святого благоверного князя Игоря Черниговского. Так свечница отвечала по телефону на самый распространенный вопрос. Между ценниками на сретенские свечи и просфору висит табличка: «Извините! Информации об о. Илии нет». А уже в средней части церкви стоит черный ящик с пустыми бумагами — «Бумага для записок батюшке Илию». Когда корреспондент «Проекта» приехал в Переделкино в другой раз, все обсуждали, что старец на этот раз у себя — он поселился на подворье после того, как в 2009 году стал духовником Кирилла. С Кириллом Илий заканчивал одну духовную академию — Ленинградскую. «Жду, что он скажет. Если благословит, пойду юродствовать на улицу, — говорит паломник, мужчина в помятом костюме. — Он — прозорливец, через него бог говорит». Авторитет Илия среди верующих возник не сейчас, он зародился еще задолго до интронизации нынешнего патриарха. Когда в 1996 году тогдашний патриарх Алексий II приехал в Оптину пустынь, духовником которой был Илий, верующие не расходились из монастыря до вечера. Охранники увещевали толпу: расходитесь, святейший выйдет только утром. «А мы ждем не патриарха, а Илия», — вспоминает ту сцену бывший главред орловского телеагентства «Накануне» Валерий Мосин.

У старца есть охранник, возят схиархимандрита на автомобиле Land Rover, но «ему самому ничего не нужно», рассказывает работник подворья. По его словам, для встреч с высокопоставленными посетителями у старца в Переделкине есть несколько приватных помещений.

В деревенском храме Орловской области иеромонах Владимир Гусев, не обращая внимания на съемку, начинает обряд экзорцизма. «Когда началась отчитка, гнетущая тишина сменилась ревом, визгом и другими звуками, многие из которых даже не имели ничего общего с человеческим голосом», — комментирует съемку автор материала об изгнании бесов. В кадре видно, как женщины бьются в истерике, а священник поливает их водой и подносит крест, иногда даже слегка бьет им. Такие обряды он проводит еженедельно.

У отца Владимира, мягко говоря, несовременные взгляды: он рассказывает, что родовое проклятие существует на самом деле, и сейчас оно довлеет над многими россиянами из-за греха предков — богоотречения после революции коммунистов 1917 года. Так, к борьбе с бесами у него примешивается политика: первым революционером, по его словам, был дьявол, а многие «шибко умные, студенты «исповедовали либерализм, не принимая устроения библейского — если есть царь на небе, должен быть царь на земле». Благословение на проведение обрядов экзорцизма отцу Владимиру дал его духовный учитель — старец Илий. В 1990-х нынешний духовник Патриарха сам изгонял из людей дьявола в своей келье, но с возрастом проводить обряд ему стало тяжело, и он благословил на такие практики учеников. В интернете даже есть запись 2002 года, на которой Илий и Владимир участвуют в обряде, похожем на экзорцизм. На видео перед священнослужителями кричит женщина, а Гусев затем утверждает, что Илий «на отчитках почти всегда здесь, бесы его видят, бесы кричат ». Взгляды священнослужителей вообще очень похожи, только Илий чаще излагает их чиновникам — он уделяет подчеркнутое внимание власть имущим. Федеральный чиновник, не так давно приезжавший к старцу, рассказывает, что действительно без проблем смог добиться аудиенции, и значительную часть разговора отец Илий критиковал коммунистов. А в конце беседы даже выдал ему антикоммунистическую литературу. Для старца борьба с коммунизмом и дьяволом — важные темы. В начале 50-х он сжег комсомольский билет. Выходец из раскулаченной семьи, с детства молившийся богу и объяснявший многие события жизни промыслом свыше. Илий вступил в комсомол в армии под воздействием командира, но быстро раскаялся. Сейчас в своих выступлениях он объясняет многомиллионные потери в Великую отечественную войну безбожием. «Атеизм — это сатанизм в буквальном смысле», — сказал он в одном интервью, а в другой раз добавил про неверующих: «дьявол их держит».

Впрочем, изгнание бесов, — возможно, единственная тема, с которой чиновники не обращаются к Илию. Самая обыденная тема — здоровье. Чиновники, как и простые люди, приезжают к старцу за исцелением, хотя доступные способы светского лечения у высокопоставленных госслужащих и шире, чем у обычных граждан.

Один из чиновников, столкнувшийся с проблемами со здоровьем, рассказывает: он решился на визит, узнав, что у Илия были «очень многие люди из руководства страны» — со старцем общается ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева, например, супруга Светлана и бывший первый вице-премьер, а теперь глава ВЭБа Игорь Шувалов. О встрече договорились через помощников старца. Илий был добр, обращался «детка» и обещал, что все будет хорошо. Впрочем, для подстраховки, добавляет чиновник, он полечился за границей. Еще один чиновник, обращавшийся к старцу с проблемами, говорит, что Илий, взглянув на него, сам понял, что тот не крещен, и велел это сделать.

«Верующий должен подумать прежде чем его о чем-то спрашивать, потому что его слово будет обязывать», — говорит верующий, знакомый с культом старца Илия. В Пафнутьево-Боровском монастыре когда-то держали в заключении самых знаменитых староверов — протопопа Аввакума и боярыню Морозову, зато теперь тут живет один из самых известных и вполне лояльных старцев — Власий. Он типичен для нашего времени — интересуется политикой и нетрадиционной медициной. Сам батюшка рассказывал, что по глазам определяет болезни — он изучал иридодиагностику. «Я смотрю человеку в глаза и говорю: «Дорогой мой, брось пить!» А он мне: «Что вы, батюшка, да я не пью! Разве только по праздникам я туда-сюда!» А я ему снова: «Брось пить! Твоя печень, вон, квакает!», — рассказывал он, добавляя, что, проведя обследования, врачи и правда находили у человека проблемы с печенью. Сам Власий якобы вылечился от рака, уехав жить в уединении на Афон. Чиновник, ездивший к старцу на беседу, рассказывает, что услышал про него от знакомых силовиков, они же и помогли попасть на прием, минуя очередь. Старец произвел хорошее впечатление, во время беседы предлагал шоколад, а в конце разговора посмотрел на визитера цепким взглядом и дал понять, что в будущем тот станет вице-премьером. Прогноз пока не сбылся. Впрочем, в понимании политики Власий, судя по рассказам собеседников «Проекта», все же уступает Илию. Как-то один из губернаторов приехал к Илию пожаловаться на тяжелую жизненную ситуацию и получил два совета , которые выдали в нем знатока ситуации в регионе. Во-первых, отодвинуть от себя жену и любовницу. Причем ссылался Илий на разведенного Путина: «Ты видишь рядом с нашим президентом женщин?!». Во-вторых, позаботиться о природе, решив вопрос с местным целлюлозным комбинатом. Собеседники «Проекта» называют сразу нескольких бывших и действующих глав регионов, которые «стоят в очереди к Илию»: кроме упомянутого Бровко это и калужский руководитель Анатолий Артамонов, и глава Брянской области Александр Богомаз, и исполняющий обязанности губернатор Петербурга Александр Беглов, и замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский. Ездят к нему и силовики. Постоянный гость Илия как-то услышал разговор помощников старца: якобы за одну страстную неделю приезжали 40 генералов. В конце 2013 года в окружении старца заговорили о том, что к нему приехал советник президента Сергей Глазьев в компании с еще несколькими политиками. В российском руководстве тогда были озабочены планами президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, и Москва искала способы повлиять на главу соседнего государства. «Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом», — утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни. Подлинность этой истории подтвердить не удалось, но у Илия действительно были связи за границей. Он, к примеру, общался с представителями крупного донецкого бизнеса. Кроме этого у него есть опыт участия в зарубежных переговорах — он летал в США перед объединением РПЦ с Русской православной церковью за рубежом. От предложения Глазьева Илий вежливо отказался. Как говорит его знакомый, «может, уже что-то понимал про Украину». По преданию, господь дал Богородице в удел Афон, чтобы он стал «раем и гаванью спасения желающих спастись». Российские политики и бизнесмены стали спасаться в Греции со второго президентского срока Путина. Тогда уже на поездки за границу чиновников руководство страны смотрело косо, но запретить ездить на святую гору не мог никто. Тем более, что Афон, где монахи говорили на непонятном россиянам греческом, еще и привлекал их мистическими историями и предсказаниями. Крупному бизнесмену афонские старцы сообщили, что «воля ему быть министром». Правда, обещание содержалось в написанной по-гречески и переведенной местными специалистами записке. Естественно, это место хорошо знакомо и главному российскому старцу. Как-то раз народный артист России Евгений Миронов решил съездить на святую гору. По пути на службу в один из монастырей он увидел заглохшую машину. Рядом с водителем в ней сидел обалдевший от жары Илий. Миронов со старцем к тому времени уже были знакомы — артист сравнивал его с героем Федора Достоевского старцем Зосимой, цитата о котором приведена в эпиграфе к этому тексту, и рассказывал, что даже советовался с Илием, играть ли ему самого писателя в сериале «Достоевский». Так что старец охотно пересел в прохладную машину своего духовного чада, а в конце решил отблагодарить — протянул ему «как цветок» купюру в сто евро. «Да просто на память», — сказал старец, не придающий, по мнению Миронова, значения деньгам. Когда-то старец жил на Афоне — его отправили туда в середине 70-х, и до конца 80-х он был духовником Пантелеимонова монастыря. Антисоветчика Илия выпустили в длительную командировку в капстрану, да еще и в ответственный период, когда в Греции только пал режим «черных полковников», — это говорит о том, что «Илия тогда воспринимали как надежного советского человека», размышляет занимающийся проблемами современной истории РПЦ политолог Алексей Макаркин. Сейчас Илий не просто регулярно бывает на Афоне, он еще и активно общается с высокопоставленными политиками- почитателями святой горы. Беглов, ярый «афонец», говорил, что «этот старец — наш молитвенник, наш светоч». Бывают у Илия и жертвовавший деньги местным монастырям бывший глава РЖД Владимир Якунин, и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, публично сообщавший о паломничестве в Грецию. Именно Илий возит многих политиков на Афон, утверждает бывший региональный чиновник, не уточняя состав таких делегаций. Хорошо известно, что бывал на Афоне и президент Путин — посещал родной Илию Пантелеимонов монастырь. Политик, приезжавший туда десять лет назад, вспоминает, как местный батюшка довольно пренебрежительно высказался о тогдашнем президенте Медведеве: «Он — либерал». Зато про тогдашнего премьера сказал так: «Путин послан России Господом». Конечно же, президент — тоже в чадах Илия. В начале августа 2000 года молодой президент Путин заехал в старинный Псково-Печерский монастырь. Журналистов (судя по отсутствию репортажей в СМИ) он с собой не взял, и ходил по пещерам монастыря в сопровождении безвестных тогда, зато ставших впоследствии очень влиятельными людей — архимандрита Тихона Шевкунова , и охранников Алексея Дюмина и Евгения Зиничева, ставших, соответственно, губернатором Тульской области и главой МЧС. В монастыре Путин зашел в келью к главной легенде РПЦ того времени — старцу Иоанну (Крестьянкину). Этот 90-летний на тот момент архимандрит еще при Сталине был осужден за антисоветскую агитацию, а уже с конца 60-х стал принимать поток верующих и заслужил репутацию прозорливца.

Из-за отсутствия репортажей о событии встреча впоследствии обросла легендами — якобы Путин и старец беседовали больше часа, а Иоанн ни много ни мало стал духовным наставником президента. На самом деле все было не так: Путин долго не хотел заходить в келью, потом зашел туда меньше, чем на минуту, и вышел со словами: «Забавный старичок».

В начале своего правления президент-выходец из КГБ не только с трудом общался с пострадавшим от репрессий старцем, но и в целом плохо ориентировался в церковных делах. «А как к нему обращаться?», — спрашивал он перед первой встречей с патриархом Алексием II. Узнав, что надо говорить «Ваше Святейшество», президент смутился, и в итоге при встрече просто сказал: «Здравствуйте, Алексей Михайлович». Патриарх не удивился.

Со временем президент прекрасно освоился во всех правилах, стал часто посещать церкви. Моду или искреннее увлечение вождя «скрепами» быстро считала и элита — чиновничество зачастило в храмы и монастыри. Между собой чиновники обсуждали, что в 2011 году, когда Путин принимал решение о возвращении на пост президента, он советовался с духовенством Валаамского монастыря. «Есть мнение, что у него бывают там духовные разговоры с наместником монастыря епископом Панкратием», — говорит возглавлявший в то время отдел Патриархата по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин. Впрочем, по его словам, Путин «своеобразно религиозен»: «Он не из тех, кто будет безоговорочно слушать советы духовенства. И не думаю, что он смотрит в рот патриарху. Скорее наоборот».

Сошелся президент и со старцем Илием. В Оптиной пустыни считается, что он когда-то исповедовал и Путина, и Медведева. Когда именно состоялось это знакомство, неизвестно. Но 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации на четвертый срок, президент подходил к старцу. В тот день Илий был вместе с президентом и патриархом в Благовещенском соборе на благодарственном молебне.

Путин и Илий встречались несколько раз, сказал «Проекту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что такие встречи нерегулярны. Известно и то, что президент созванивается со старцем, правда, факт этих бесед не отражается на официальном сайте Кремля. 8 марта 2017 года президент звонил лично поздравить Илия с 85-летием и сказать, что тот очень много делает «для нашей церкви, для нашего народа». Старец, несколько неловко держа мобильный телефон, не скрывал радости и симпатии к президенту: «Конечно, очень хотелось бы много раз слышать подобное. И, конечно, чтобы вы как можно дольше пожили. Мы-то уже немощные, старые, а вы еще не такой. Вы еще можете много-много послужить нашей святой Руси».

Старец в прошлом году тоже звонил Путину в день его рождения — звал приехать в родную ему Орловскую область.

Илий, Газпром и украинский бизнес Илий звал Путина посетить крупнейший православный центр Орловской области — «Вятский посад». Старец благословил его строительство. А деньги на его создание давал глава «Газпрома» Алексей Миллер — считается, что его компания помогает Илию во многих начинаниях. Несколько лет Илий был учредителем орловского «Всенародного православного движения». Оно не бедствовало — в 2017 году движению пожертвовали 411 млн руб., в 2016 — 416 млн руб. Знаком Илий и с представителями украинского бизнеса. Старец опекает православную школу «Плесково». Именно в ее стенах он получил поздравительный звонок от Путина. Учредитель школы — благотворительный фонд «Благо», его председатель — Виктор Нусенкис, украинский бизнесмен, владелец «Донецкого металлургического завода». Сам фонд «Благо» зарегистрирован на украинский благотворительный фонд «Милосердие» из Донецкой области, а номер телефона «Блага» совпадает с номером московского представительства «Донецкого металлургического завода».

Вероятно, в этих эпизодах кроется одна из причин интереса элиты к старцу. Чиновники тянутся ко всем, кто стоит рядом с первым лицом, они считают, что «через Илия можно донести информацию до президента за два дня». Так ли это, собеседник не знает, но Илий и правда бывает в высоких кабинетах, где умеют просить у старцев не только мистической, но и реальной помощи.

Несколько лет назад автомобиль Илия остановился на Старой площади, и старец направился в здание администрации президента. Там у него было двое знакомых и оба — в ключевых кабинетах: глава администрации Сергей Иванов (сейчас — спецпредставитель президента) и его первый заместитель Вячеслав Володин (сейчас — спикер Госдумы). Володин в момент той встречи руководил внутриполитическим блоком Кремля и курировал проведение выборов. Илий тогда стал незаменимым помощником на выборах . Во-первых, чиновники просили его самого публично поддерживать власть перед верующими. Во-вторых, Илий, как влиятельный деятель церкви и духовник патриарха, а также как человек, часто разъезжающий по регионам, мог передавать священнослужителям на местах просьбы власти о поддержке на выборах. Песков сказал «Проекту», что информация о просьбе Кремля оказывать такого рода помощь — «ерунда». Опровергают ее и в Патриархии.

Тем не менее, в речах Илия такого рода помощь очень хорошо видна: «Эти митинги — это безобразие, это кучка негодных», — говорил старец в интервью орловскому телевидению. «Деяния недругов нашей страны привлекают из бездны темные силы, тем самым создают, провоцируют хаос, который более опасен, чем период так называемой украинской „оранжевой революции“», — так Илий комментировал события на Болотной площади в 2012 году. А вот примеры того, что Илий делал для поддержки Путина на выборах 2018 года: За два месяца до голосования он прилетел в Краснодар и отправился в Свято-Екатерининский кафедральный собор и сразу же сказал там верующим, что нужно пойти на участки и сделать правильный выбор, «чтобы к власти вновь не пришли атеисты». А в Тверской области он уже говорил прямо — всем нужно объединиться, чтобы поддержать главу государства, потому что «он пришел в правители молитвами святых отцов». Оппонентов Владимира Путина Илий называет «шавками». «Лучше бы они помогли Путину», — говорил он. Призывал старец верующих и молиться за главу государства. Только не стоит думать, что Илия кто-то заставляет любить власть, — говорит священник Оптиной пустыни: «Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: „А ты молишься за президента?“»

В Госдуме бывший прокурор, а теперь депутат Наталья Поклонская имеет репутацию недоговороспособной . По зданию нижней палаты она обычно ходит одна, сопровождаемая приставленным к ней сотрудником ФСО . Под стать депутату и старец, считавшийся ее духовником — отец Сергий, духовник Среднеуральского женского монастыря. Он работал в органах, правда, потом 15 лет отсидел в тюрьме за убийство и грабеж ; пришел к вере, находится не в ладах с церковным начальством, почитая прежнего патриарха Алексия II; выступает против ИНН и чипов в паспортах и, конечно, слывет монархистом. Считается, что именно из-за него Поклонская так увлеклась царем Николаем, стала верить в мироточение его бюста и предлагать устанавливать памятники.

Царь Николай, при котором «старец» Григорий Распутин приобрел невероятное влияние, симпатичен и Илию. Он даже публично поддерживалборьбу Поклонской с фильмом «Матильда» — о царе и Матильде Кшесинской.

Впрочем, симпатии старца намного шире одного царя — он в целом с уважением относится к власти и идеям увековечивания правителей. Например, он поддерживал идею установить памятник первому президенту Борису Ельцину, и одновременно освящал в Орловской области памятник царю Ивану Грозному.

Старец освящал памятник грозному царю в компании своего хорошего знакомого — тогда еще орловского губернатора Потомского. Ни членство Потомского в коммунистической партии, ни предположения о его неоднозначном прошлом не помешали антисоветчику Илию выстроить с чиновником теплые отношения. Илий может быть гибким с властью, и она отвечает взаимностью. Когда в 2017 году случился скандал вокруг орловского епископа Нектария, который оказался владельцем дорогого внедорожника, Потомский сказал так: «Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд». А Илий поддержал свое чадо: «Не смотрите в карман церкви» — сказал он . * * *