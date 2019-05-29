Татарские активисты провели ифтар во дворе заброшенной Белой мечети в Казани

Во дворец заброшенной Белой мечети в Казани 27 мая прошел ифтар, при участии активистов Союза татарской молодежи «Азатлык» и редакции газеты «Тюркский взгляд». Активисты стремились привлечь внимание к сохранение законсервированной мечети, сообщают Idel.Реалии, со ссылкой на учредителя и главного редактора газеты "Тюркский взгляд" Наиля Набиуллина.

— Мы считаем, несправедливо, что мечеть не восстанавливают, — сказал Набиуллин. — Для сохранения духовного наследия важно восстановить мечеть — одно из старейших зданий Казани. Она старше, чем Казанский университет. В дальнейшем мы обратимся в президенту РТ и к Духовному управлению мусульман Татарстана. Восстановление этой мечети — наш долг перед предками и перед будущими поколениями. Она могла бы стать одним из символов Казани и Татарстана. Например, именно в этой мечети начинал свою деятельность великий Галимджан Баруди (российский татарский учёный-богослов, религиозный и общественный деятель, педагог — ГИ).

На разговение пришли около 20 человек. Но прежде чем они смогли попасть во двор мечети, активистам пришлось убрать довольно много мусора. Они намерены провести субботник, чтобы очистить территорию.

Белая мечеть была построена в 1801 году, находится на улице Кызыл Татарстан в Новотатарской слободе Казани. Советские власти разрушили минарет мечети и запретили собираться в ней на намаз. В 2004 году мечеть официально передали верующим, но до сих пор никаких реставрационных работ в ней не проводили, хотя она подлежит реставрации.