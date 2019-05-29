Египетские силовики виновны в совершении военных преступлений на Синае — Human Rights Watch

Силовые структуры Египта совершили военные преступления против гражданских лиц на Синайском полуострове, включая массовые задержания, насильственные похищения и внесудебные убийства, сообщается в новом докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW)

Результаты двухлетнего расследования HRW были опубликованы во вторник в 134-страничное отчете, который называет «Если вы боитесь за свою жизнь, покиньте Синай!». HRW сообщает, что зафиксировала произвольные аресты, насильственные исчезновения, пытки, внесудебные убийства, насильственные выселения и, возможно, незаконные воздушные и наземные нападения на гражданских лиц.

Напомним, что египетские военные пытаются победить базирующихся на Синае боевиков ИГИЛ*, которые нападают на туристов, силовиков, местных суфиев и христиан.

«Некоторые из этих злоупотреблений, являющихся частью продолжающейся кампании против членов местного филиала ИГИЛ, Вилаята Синай, равносильны военным преступлениям», - говорится в сообщении HRW.

HRW составил отчет за два года, опросив более 50 жителей Синайского полуострова на северо-востоке Египта, где независимое освещение в СМИ фактически запрещено, а с 2013 года действует чрезвычайное положение.

Некоторые люди умерли в заключении из-за жестокого обращения и отсутствия медицинской помощи, сообщает HRW со ссылкой на бывших задержанных.

Дети в возрасте до 12 лет содержались под стражей в ходе обычных процедур, и в конечном итоге их сажали в секретные тюрьмы.

Амр Магди, исследователь HRW, участвовавший в составлении отчета, сказал, что произвольные аресты и задержания жителей стали ежедневным явлением для жителей Синая.

«Тысячи семей живут в муках, потому что они не знают судьбу своих близких», - говорит Магди.

Магди также подверг критике тактику армии, заявив, что контрольно-пропускные пункты и введенные государством запреты на транспортные средства привели к «серьезному недостатку продовольствия» в некоторых районах.

«Ограничения влияют на людей, пытающихся восстановить свою жизнь. Свидетели рассказали нам, как военные говорят семьям покинуть свои дома в течение 24–48 часов», - сказал Магди.

«Им приходится перестраивать свою жизнь и у них нет возможности забрать свои вещи, потому что военные сильно ограничивают движение товаров, таких как бензин».

«Очень бедные семьи вынуждены жить в хижинах, и армия тоже сжигает их [из-за] проблем безопасности».



«Вместо того чтобы защищать жителей Синая в их борьбе против боевиков, египетские силы безопасности проявили полное презрение к жизни жителей, превратив их повседневную жизнь в непрерывный кошмар злоупотреблений», - сказал Майкл Пейдж, заместитель директора HRW по Ближнему Востоку и Северо-Африканскому региону.

Доклад освещает и преступления боевиков ИГИЛ, в том числе похищение и пытки мирных жителей, некоторые из которых были убиты.

Доступ на северный Синай был ограничен в течение многих лет, что затрудняет независимую проверку того, что происходит на месте.

В докладе говорится, что десятки тысяч жителей были насильственно выселены или покинули свои дома из-за продолжающегося насилия.

Наряду с докладом было выпущено видео, демонстрирующее воздушные налеты на дома жителей и внесудебные убийства предполагаемых вооруженных боевиков силами безопасности.

«Зачем все это? Должны ли мы носить оружие и работать с боевиками или работать с армией или жить как жертвы? Все охотятся на нас», - сказал житель Северного Синая, опрошенный для отчета.

Конфликт на Синае обострился после того, как в 2013 году военные свергли президента Мухаммада Мурси.

Согласно HRW, египетское военное присутствие на Синае не было таким значительным, начиная с мирного договора страны с Израилем 1979 года, который строго ограничивал вооруженные силы на Синайском полуострове.

«Однако с 2013 года Израиль не только разрешил наращивание военного присутствия Египта в районе, выходящем за рамки договорных условий, но также, согласно сообщениям средств массовой информации и официальным заявлениям, помогал правительственным силам Египта и, вероятно, участвовал в авиаударах против связанных с ИГИЛ боевиков», говорится в сообщении.

В конце 2017 года северный Синай стал сценой самого смертоносного нападения в современной истории Египта, когда боевики убили более 300 верующих в мечети. Впрочем тогда ни одна группа не взяла на себя ответственность.

В феврале 2018 года армия начала общенациональную операцию против ИГИЛ, сосредоточившись на Северном Синае.

Согласно отдельным заявлениям вооруженных сил, около 650 вооруженных бойцов и около 45 солдат были убиты с начала наступления.

По данным Института ближневосточной политики, египетские власти арестовали более 12 000 человек, в то время как в 2014-2018 годах на Северном Синае было убито не менее 3076 предполагаемых вооруженных боевиков и 1226 военнослужащих и полицейских.

В докладе HRW содержится призыв к Соединенным Штатам, которые ежегодно выделяют Каиру 1,5 млрд. долларов, и другим международным партнерам Египта прекратить оказание военной помощи и помощи в области безопасности.

Доклад также призывает египетские власти разрешить независимым гуманитарным группам проводить свои операции на Синае, включая Египетский Красный Полумесяц и Международный комитет Красного Креста (МККК).

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