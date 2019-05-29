Нечирван Барзани стал новым президентом Иракского Курдистана

Законодатели парламента автономного Иракского Курдистана избрали Нечирвана Барзани президентом регионального правительства.

Барзани, который занимал пост регионального премьер-министра, набрал 68 голосов из 84 присутствующих законодателей. Всего в парламенте 111 мест.

Демократическая партия Курдистана (ДПК) выдвинула кандидатуру Барзани в декабре.

Он является племянником предыдущего и единственного другого держателя этой должности, Масуда Барзани, который ушел в отставку после 12 лет в качестве регионального президента в ноябре 2017 года, менее чем через месяц после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

С тех пор этот пост оставался вакантным, а полномочия президента были поделены между премьер-министром, парламентом и судебной властью по временной договоренности.

Избрание Нечирвана Барзани на пост президента последовало за окончательным соглашением, достигнутым между ДПК и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) в воскресенье о формировании нового правительства.

«(Обсуждение) заняло много времени, но переговоры с ПСК и движением Горран привели к общему пониманию», - сказал Барзани.

ДПК ранее достигла соглашения с движением Горран, третьей стороной, о создании правительства.

На парламентских выборах, состоявшихся 20 сентября в Иракском Курдистане в парламент были избраны 45 членов ДПК, 21 член ПСК, 12 членов движения Горран, восемь членов движения «Нового поколения», семь членов Партии исламского общества, пять членов коалиции «Ислах» и по два члена от «Азади» и «Современного списка».

Кроме того в парламент по квотам попали пять членов туркменского сообщества и шесть христиан.

Правительство Курдистана в своем коммюнике особенно отметило выдающийся процесс мирной передачи власти — не частое, к сожалению, явление для Ближнего Востока. Критики однако замечают, что перестановку стульев в клане Барзани — от дяди к племяннику — вряд ли можно назвать выдающимся процессом. Кстати, новым премьер-министром, на месте Нечирвана Барзани, стал Масрур Барзани, сын Масуда Барзани и двоюродный брат нового президента.

Но возможен ли иной мирный переход пока тоже не ясно. Сейчас же Нечирван Барзани заявил, что новое президентство станет оплотом единства, и поблагодарил парламент за доверие.

"Я заверяю всех дорогих курдистанцев в том, что региональное президентство будет оплотом объединения всех политических партий и сторон Курдистана, его различных этнических и религиозных групп с различными мнениями и мыслями, ради мирного сосуществования", - говорится в заявлении Барзани.

"Социальный мир и согласие, а также обеспечение прав личности будут нашей главной целью через диалог для решения проблем между регионом [Курдистан] и федеральным правительством в рамках [иракской] Конституции", сказал Барзани.