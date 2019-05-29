Талибы ведут переговоры в Москве

Представители афганского движения Талибан* и оппозиционные афганские политики встретились друг с другом во вторник в российской столице для переговоров, направленных на прекращение войны в стране. Среди афганской делегации особенно выделялся один человек: Мулла Абдуль-Гани Барадар, один из основателей «Талибан» и глава его политического офиса, впервые заявивший о необходимости политического урегулирования конфликта.

Из слов Барадара следует, что руководство талибов готово продвигать мирные переговоры, и что усилия по прекращению затяжной войны в Афганистане могут набирать обороты, несмотря на продолжающиеся прямо сейчас боевые действия по всей стране.

«Исламский эмират твердо привержен миру, но первым шагом является устранение препятствий и прекращение оккупации Афганистана», - сказал Барадар.

Напомним, что Талибан призывает к полному выводу 14 000 военнослужащих США, прежде чем можно будет договориться о каком-либо мирном урегулировании.

Сидя рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за большим круглым столом в центральной московской гостинице «Президент-отель», Барадар обратился к комнате, полной афганских лидеров, многие из которых являются политическими соперниками президента Ашрафа Гани. Как и на предыдущих встречах с участием талибов, в Кабуле не было ни одного члена правительства, которого талибы считают американскими «марионетками».

Барадар - политтехнолог, который, как считается, сыграл ключевую роль в перегруппировке мятежа после вторжения США в Афганистан в 2001 году, был освобожден из пакистанской тюрьмы в прошлом году по просьбе американского правительства, поскольку американский переговорщик Залмай Халилзад считал, что Барадар может сыграть конструктивную роль в переговорах. Он был арестован в 2010 году в ходе совместной операции пакистанскими и американскими агентами.

Хотя Барадар уже участвовал в закрытых мирных переговорах с Халилзадом в этом месяце в столице Катара Дохе, его появление в Москве, вероятно, утвердит его легитимность в качестве нового публичного лица талибов.

Встреча совпала со 100-летием установления дипотношений между Россией и Афганистаном, поэтому ей предшествовало торжественное заседание в «Президент-отеле», которое было посвящено этой дате. Как отмечают эксперты, на фоне явных проблем в переговорах с американцами в Дохе Россия старается воспользоваться моментом, так как воспринимает Афганистан как одну из площадок для противостояния с США. В частности, обращают внимание на тот факт, что Лавров в своем выступлении сделал акцент на необходимости вывода иностранных войск из Афганистана, что по сути было реверансом в сторону талибов.

Группа талибов проведет переговоры в четверг с бывшим президентом Хамидом Карзаем; делегацией Высшего совета мира Афганистана в составе 25 человек; Ханифом Атмаром, бывшим влиятельным советником по национальной безопасности Афганистана; и влиятельными лидерами группировок Мохаммедом Мохакеком и Атта Мохаммадом Нуром. Атмар, проработавший с Гани до прошлого года, считается серьезным претендентом на президентские выборы, намеченные на сентябрь, которые могут привести к отставке президента после пяти лет правления.

Пользуясь случаем, не можем не отметить забавный факт. Статья, которую вы сейчас читаете, может быть запросто заблокирована надзирающими органами российского интернета, если мы не укажем, что Талибан признан террористической и запрещенной организацией в Российской Федерации. Потому что Талибан в России...ну это до сих пор считается «террористической организацией». Но это совершенно не смущает российское государство, когда оно устраивает встречу с талибами в Москве, глава российского МИД жмет руки «террористам», фотографируется с ними и садится за стол переговоров.

Налицо практика двойных стандартов, та самая, в которой российский МИД любит обвинять Запад.

Впрочем, не будем столь строги к Лаврову. В мировых СМИ (включая российские) можно заметить почти нескрываемое (или плохо скрываемое) восхищение "пуштунскими варварами".

*-запрещено в РФ