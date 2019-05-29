Турция начала операцию "Коготь" на севере Ираке

Турция начала военную операцию в регионе Иракского Курдистана против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Государственное информационное агентство «Анадолу» сообщило, что во вторник в рамках операции «Коготь» турецкая армия нанесла артиллерийские и воздушные удары, а также развернула коммандос на севере Ирака.

По словам «Анадолу», по меньшей мере девять подозреваемых бойцов РПК были убиты в результате нападений.

«Целью этой операции является разрушение пещер и укрытий, используемых террористической организацией, и нейтрализация террористов в регионе Хакурк», - заявляет Анкара, по сообщению агентства Reuters.

«Операция при поддержке наших ударных вертолетов продолжается, как и планировалось».

Турция регулярно наносит удары по базам РПК через свою южную границу, так как боевики группы используют отдаленный и горный район северного Ирака в качестве базы для совершения смертоносных атак внутри Турции.

Это не первый раз, когда Турция наносит удары по целям РПК в Ираке. Турки регулярно бомбят цели на территории северного Ирака, и периодически устраивают наземные операции.

Предыдущее военное вторжение Турции под названием Операция «Щит Тигра» началась 10 марта прошлого года.

К июню 2018 года турецкие военные создали 11 баз на севере Ирака в рамках этого развертывания, сообщает Anadolu.

По данным Международной кризисной группы, которая 7 мая обновила свои статистические данные, в результате конфликта между Турецкой Республикой и РПК погибло более 4350 человек. Кроме того, в марте в результате столкновений между иракской армией и РПК погибли два иракских солдата и ранены пять бойцов РПК.

Напомним, что РПК признана террористической организацией не только в Турции, но также в США и Европейском союзе.