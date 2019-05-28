Казахстан, остановись: Назарбаев теперь «почетный сенатор»

Словно мало было почетных титулов, регалий и должностей бывшему первому президенту Казахстана, в честь которого, напомним, переименовали столицу, отныне он еще и «почетный сенатор». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Казахстана.

Данный вопрос рассмотрели 28 мая на заседании бюро сената под председательством старшей дочери Нурсултана Назарбаева (какой сюрприз!) — Дариги (она является спикером верхней палаты парламента).

«Статус «Почетный Сенатор» присваивается Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма», — указано в сообщении. В нем отмечено также, что с инициативой наделить первого президента очередным почетным статусом выступил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что ранее Назарбаеву еще и присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира». 20 марта Нурсултан Назарбаев стал Народным героем Казахстана. Высшую степень отличия ему вручил Касым-Жомарт Токаев. Звание «Народный герой» — высшая степень отличия в Казахстане наряду с Орденом Золотого орла и званием «Герой Труда Казахстана».

Ну и совсем по мелочи, так сказать - Назарбаев остается главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии Nur Otan, а также членом Конституционного совета Казахстана.