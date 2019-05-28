Чеченца во Франции подозревают в планировании покушения на бывшего президента Франсуа Олланда

Во Франции в начале мая были арестованы пять человек, подозреваемых в планировании нападения на Елисейский дворец в Париже, сообщает французский телеканал BFM.

Одним из задержанных был 16-летний чеченец Хамид С., проживающий в Страсбурге. Его подозревают также в планировании покушения на бывшего президента страны Франсуа Олланда. Хамид опубликовал ранее фотографию Олланда, отметив, что именно он «был главной причиной начала авиаударов по Сирии». А в телефонном сообщении своему брату он назвал бывшего президента Франции «хорошей целью для нападения».

Более того, он отметил, что у Олланда нет особой охраны и к нему можно будет легко подобраться. В качестве подтверждения своих слов он выложил совместную фотографию с экс-президентом, сделанную в книжном магазине в Страсбурге.

16-летнего чеченца заключили в тюрьму, идет следствие. Меры по безопасности Франсуа Олланда тоже были усилены.