Кто убил Орхана Джемаля: фильм "Аль Джазиры" с комментариями Н. Кеворковой

Предлагаем вниманию наших читателей разбор журналисткой Надеждой Кеворковой фильма-расследования "Аль-Джазиры" об убийстве Орхана Джемаля и возглавляемой им группы журналистов.

https://www.youtube.com/watch?v=qPhGqwIYolU&feature=youtu.be

Полный фильм "Аль-Джазиры" на английком можно посмотреть ниже

https://www.youtube.com/watch?v=1tECHzB-uCM&feature=youtu.be

Ниже приводим письменный комментарий Надежды Кеворковой по данному вопросу:

Распаковка фильма аль Джазиры про ЦАР. Внутри него - ответ, как пригожинские петрушки вместе с ручными «повстанцами» придумали ловушку для Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Несуществующий Мартин именно для этого и был нужен.

Он пригласил группу к себе на якобы золотые прииски (он не выезжал из столицы), по дороге через кого-то сообщил Орхану, что в Кага-бандоро проходит съезд вооруженного подполья (ложь) и что им обеспечена полная защита. Можно ехать вечером мол.

Вышки сотовой связи в Сибю в тот день не работали (интересная деталь).

За Сибю их ждала подготовленная засада, пытки и убийство.

Убийцы забрали паспорта и видеокамеры. Именно это им было нужно для отчета.

Они отпустили живым водителя Бьенвеню, соучастника убийства (жив, на свободе).



Никакому Пригожину и никаким его бандосам убивать журналистов было не нужно - это же портит бизнес и уютную жизнь в окружении моделей (смотрите видео целиком).

Пригожинские выполняли приказ Москвы и группы, которая приехала из Москвы убивать их.

Немцов мост они решили перенести в ЦАР.