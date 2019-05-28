В Косова полиция наводит порядок — сербы грозят вторжением

Косовская полиция начала рейды во вторник утром в районе города Митровица на севере страны, где проживает преимущественно сербское большинство.

Власти Сербии сообщили, что, по неофициальным данным, косовский спецназ уже задержал 23 человека — сотрудников косовской полиции сербской национальности и мирных жителей, в том числе этнических боснийцев. Президент Сербии Александр Вучич также заявил о задержании россиянина, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косова Михаила Краснощекова.

Среди арестованных - начальник полиции села Зубин Поток, сообщил прокурор по этому делу Сайл Ходжа.

Сотрудник косовской полиции был ранен выстрелом во время операции, но ему не грозит гибель. По словам врачей в Северной Митровице, два других сотрудника также получили ранения.

Полиция сообщила, что в Зубин-Потоке были установлены баррикады и подожжены шины, чтобы задержать полицейских.

Косовская полиция заявила, что операция была начата с целью задержания подозреваемых, которые якобы участвовали или организовывали преступные группы и занимались контрабандой товаров, злоупотреблением служебным положением, взяточничеством и контрабандой.

«Несмотря на то, что полиция столкнулась с вооруженным сопротивлением на севере Митровицы, операция продолжается и включает аресты и захват некоторых мест, что привело к конфискации соответствующих улик, включая винтовки», - говорится в заявлении полиции.

Сообщается, что арестованы десятки людей, в основном сербской национальности.

Полиция также заявила, что операция не имеет ничего общего ни с убийством Энвера Зимбери, полицейского, который был убит на севере Косова восемь лет назад, ни с расследованием смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича, который был убит в 2018 году.

Премьер-министр Рамуш Харадинай заявил, что целью является преследование «лиц, причастных к контрабанде, организованной преступности и другим преступным действиям», и что операция не была направлена ​​против сербов в целом.

«Некоторые лица, причастные к этим действиям, являются сотрудниками таможни, полицейскими и другими случайными гражданами», - написал Харадинай в Facebook.

«Как премьер-министр страны, я подтверждаю, что речь идет о верховенстве закона и ни о чем более. Я призываю сербов на севере сохранять спокойствие и уважать закон», - добавил он.

Но глава т. н. «канцелярии сербского правительства в Косова» Марко Джурич заявил во вторник утром, что цель операции якобы заключается в том, чтобы вызвать страх и панику.

«Сегодня утром, около 6 часов утра, специальные подразделения ROSU [Региональная группа оперативной поддержки] ворвались с трех направлений на север Косова, на территорию всех четырех муниципалитетов [с сербским большинством], с целью запугивания и провоцирования паники», - сказал Джурич агентству Танјуг.

По его словам, «сепаратисты из Приштины достигли более страшных методов, чтобы напугать сербов» и хотят «создать невозможный климат для сербов в Косова».

Между тем президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Сербии приказали привести сербскую армию в полную боевую готовность, сообщил Танјуг. Сообщается, что сербские войска двинулись в сторону Косова. Силы международных миротворцев KFOR «наблюдают» за ситуацией.

Танјуг также сообщил, что Вучич начал «интенсивную дипломатическую деятельность» во время рейдов косовской полиции.

«Президент попросил западные политические власти контролировать Приштину и дать им понять, что Сербия не допустит этнических чисток», - сообщает Танјуг со ссылкой на источники в канцелярии президента Сербии.

Сербские СМИ также сообщают, что сербы на севере Митровицы начали собираться в центре города.

Ситуация остается весьма взрывоопасной, сербы грозят вторжением в Косова. «Голос Ислама» продолжит отслеживать развитие событий.