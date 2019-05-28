Афганские силовики расстреляли мирную семью, приняв ее за талибов

Рейд силовиков кабульского режима против бойцов «Талибан»* в восточной провинции Нангархар в минувшую пятницу привел к гибели семьи из шести человек, включая женщину и двоих детей.

Силовики, которые по ошибке приняли семью за бойцов «Талибана» (до сих пор не понятно, как они их перепутали), когда те выезжали из района после ночного нападения в районе Шерзад, открыли огонь по их автомобилю, убив всех, кто находился внутри, рассказал Аттаулла Хогьяни, представитель губернатора провинции.

«По меньшей мере 10 боевиков были убиты в ходе рейда», - сказал он «Аль-Джазире».

В субботу несколько жителей деревни несли тела жертв в столице провинции Джалал-Абаде, требуя справедливости.

Организация Объединенных Наций заявила в своем ежеквартальном докладе в апреле, что в период с января по март 2019 года вооруженные группы убили 227 гражданских лиц и ранили 736 других.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила в субботу, что обеспокоена тяжелыми потерями среди гражданского населения в ходе конфликта во время священного месяца Рамадан, и призвала стороны сделать больше для предотвращения жертв.

Для сравнение, силы афганской национальной армии и их иностранные союзники убили 305 человек и ранили 303 человека, что на 39 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным МООНСА, в результате воздушных операций, совершенных за три месяца афганскими и международными вооруженными силами, погибло 145 человек, половина из которых женщины и дети.

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