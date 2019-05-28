Мэр-коммунист вернул турецкому городу спорное до-кемалистское название

Первый коммунистический мэр Турции имеет дело со своим первым публичным скандалом, после решения, принятого на прошлой неделе, об изменении официального названия муниципалитета, которым он руководит.

Городское собрание Тунджели, восточного города, известного своей оппозицией центральному правительству, проголосовало за то, чтобы изменить название города на муниципальных зданиях на «Дерсим», историческое название города и его одноименной провинции.

Правительство Мустафы Кемаль Ататюрка изменило «Дерсим» на «Тунджели» в 1935 году в рамках планов по модернизации района и роспуску того, что правительство называло в то время «феодальной системой во главе с вождями».

Переименование Дерсима было лишь частью нескольких мер, которые республика принимала в стремлении продвигать сильный турецкий национализм, особенно в районах с курдским большинством.

Потеря автономии и конфискация оружия, среди прочих причин, способствовали разжиганию кровавого мятежа в Дерсиме, конфликта, отголоски которого все еще проявляются сегодня.

Фатих Мехмет Мачоглу, который был избран мэром на местных выборах 31 марта и является членом Коммунистической партии Турции (ТКП), поддержал изменение в качестве главы городского собрания, после чего последовали протесты.

В топ турецкого твиттера взлетел хэщтег #DersimDegilTunceli («Не Дерсим, а Тунджели»), в то время как многие известные деятели как среди оппозиции так и среди сторонников правительства раскритиковали этот шаг.

Фатих Портакал, оппозиционный журналист из Fox Haber, сказал, что этот шаг напрасно тратит энергию людей.

«Что произойдет, если мы назовем его Дерсим или Тунджели? Создана новая и ненужная тема для дебатов. Мэр Фатих Мачоглу, было ли это уместно среди всех этих проблем? Потраченная впустую энергия!!!» - написал он в Твиттере.

Глава Партии националистического движения и союзник Эрдогана Девлет Бахчели заявил, что решение собрания Дерсима-Тунджели является недействительным.

«В Турции нет провинции, которая официально называется Дерсим. Закрытие глаз на этот коммунистический и сепаратистский заговор вызовет ужасные бедствия и откроет двери опасностям, которые могут угрожать нашему выживанию», - сказал он.

После протестов Мачоглу выпустил видеообращение, защищая себя. Он сказал, что его администрация просто пытается удовлетворить популярный местный запрос, поскольку в городе уже есть газета и местный футбольный клуб под названием Dersim.

«Губернатор провинции [назначенец правительства] имеет последнее право голоса по этому вопросу. Нашей целью было не политизировать этот вопрос, а просто следовать тому, чего хотят жители нашего города», - сказал он.

Местный политик отметил, что вывески и баннеры с надписью «Дерсим» всегда были размещены вместе с надписями «Тунджели» у входа в муниципальное здание, пока правительство не сняло предыдущего мэра за связи с террористической организацией.

«Баннер, снятый назначенным правительством доверенным лицом, вновь помещается муниципальным собранием. Собрание представляет волю народа Дерсима», - написал Ферхат Тундж.

Этот казалось бы совершенно провинциальный спор о названии небольшого города на востоке Турции разбередил незажившую рану. Восстание в Дерсиме, мятеж, возглавляемый вождем курдов-заза и алевитским пиром Сейидом Ризой в 1937-1938 годах, остается актуальной темой в Турции.

Исторические свидетельства показывают, что местные жители сопротивлялись кемалистским республиканским реформам в ​​непослушном районе, где люди сотни лет пользовались правом самоуправления.

Подавление восстания и последовавшая за этим «Дерсимская резня» считаются одним из самых значительных преступлений кемалистского режима. Различные источники указывают, что в ходе резни погибли до 80 000 человек, включая женщин, детей и стариков.

В 2011 году тогдашний премьер-министр Эрдоган извинился от имени турецкого государства за жертвы среди гражданского населения во время подавления восстания. Ссылаясь на государственные архивы, Эрдоган сказал, что в период с 1936 по 1939 год было убито более 13 000 человек, включая детей и женщин.