В Германии оштрафовали "шариатскую полицию"

Германский суд приказал семерым так называемым исламским фундаменталистам выплатить штрафы за свой патруль «шариатской полиции», организованный ими в 2014 году, и который был встречен гневом в средствах массовой информации и политических кругах.

Как постановил суд Вупперталя, мужчины в возрасте от 27 до 37 лет должны заплатить от 300 до 1800 евро за нарушение законов против ношения униформы.

Немецкие законы против ношения униформы изначально были направлены на то, чтобы неонацисты не устраивали митинги и парады.

Судьи заявили, что действия группы были направлены на достижение «пугающего эффекта, наводящего на мысль о воинственности», путем применения шариатской полиции, которая существует в некоторых странах Ближнего Востока, как организации насилия.

В сентябре 2014 года эти семеро патрулировали улицы Вупперталя, западногерманского промышленного города с многочисленным мусульманским населением, в оранжевых жилетах повышенной видимости с надписью «Шариатская Полиция».

Когда они встречали молодых мусульман, то призывали их не пить алкоголь и не ходить в кафе, букмекерские конторы или бордели. Никакого насилия или принуждения этот патруль из всего семи человек никогда не применял.

Приговор в понедельник был вынесен в конце второго судебного разбирательства для группы после того, как в прошлом году Конституционный суд отменил оправдательный приговор за 2016 год.

Во время патрулирования «Шариатскую Полицию» возглавлял один из самых известных проповедников Германии, Свен Лау, 38-летний немец-мусульманин.

Сам он был приговорен в 2017 году к пятилетнему тюремному заключению по отдельному делу, будучи признанным виновным в «поддержке террористической организации» путем вербовки потенциальных «джихадистов» для поездки в Сирию.