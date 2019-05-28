Йеменские хуситы собирают деньги в помощь "Хизбалле"

Йеменская радиостанция, вещающая в поддержку движения хуситов, начала кампанию по сбору средств для ливанского движения «Хизбалла», которое сейчас подвергается санкциям.

Sam FM (99.1) в пятницу призвала своих слушателей «поддержать мастеров моджахедов в этом мире, самых чистых людей, Хизбаллу» и пожертвовать на кампанию «От верного Йемена сопротивления Ливана» в течение последних 10 дней Рамадана.

Усилия станции, поддерживающей хуситов, представляют собой необычный поворот в отношениях между хуситами и «Хизбаллой», потому что обычно это ливанские шииты поддерживают своих йеменских союзников.

В эфире Sam FM радиохост Хамуд Мухаммад Шараф заявил, что усилия его станции по сбору средств для «Хизбаллы» «окажут значительное влияние на укрепление Оси сопротивления».

Информационное агентство «Саба» заявило, что ожидает, что усилия радиостанции по сбору средств для «Хизбаллы» также привлекут широкое участие государственного и частного секторов «в свете нынешней стадии проблем «Хизбаллы» после финансовых санкций, введенных Соединенными Штатами».

По словам агентства «Саба», хуситское радио собрало более 200 миллионов йеменских риалов для повстанцев во время Рамадана в 2018 и 2019 годах.

В целом, можно с уверенностью сказать, что если к финансированию «Хизбаллы» подключилась повстанческая радиостанция в разоренном Йемене, значит санкции США работают.