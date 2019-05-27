В Дагестане случилось сильное землетрясение

В Дагестане в ночь на 25 мая произошли два сильных землетрясения в 1:34 и 2:44. Магнитуда первого толчка составила 4,4, второго — 2,3. Эпицентр колебаний был зафиксирован, соответственно, в 5 и 3,5 км от села Халимбек-аул Буйнакского района. При первом, более мощном землетрясении, толчки также ощущались в Махачкале и Каспийске.

В Буйнакске в результате подземных толчков получили повреждения Пять школ, гимназия и один детский сад. В зданиях имеются заметные трещины в потолках и стенах, в том числе и несущих, сообщает пресс-служба городской администрации.

В администрации Буйнакского района также сообщили, что разрушений жилых зданий и социальных объектов в селах муниципалитета не произошло. В селе Халимбек-аул, который стал эпицентром подземных колебаний, частично пострадали около двух десятков домов: в них обвалилась штукатурка и на стенах образовались трещины. Дороги, мосты, а также линии электропередачи не повреждены.

Никто из жителей Дагестана также не пострадал.