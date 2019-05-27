Мьянма досрочно освободила солдат, обвиняемых в резне мусульман

Мьянма досрочно освободила семь солдат, заключенных в тюрьму за убийство 10 мужчин и мальчиков рохинджа во время военных действий в западном штате Аракан в 2017 году. Об этом агентству Reuters сообщили два сотрудника тюрьмы, двое бывших сокамерников и один солдат.

По словам двух заключенных, солдаты были освобождены в ноябре прошлого года, то есть они отбывали менее одного года из своих 10-летних тюремных сроков за убийства в деревне Инн-Дин.

Более того, они провели в тюрьме даже меньше времени, чем два репортера Reuters, которые раскрыли убийства. Журналисты Ва Лон и Ко Кья Со Оо более 16 месяцев провели за решеткой по обвинению в раскрытии государственных секретов. Они были освобождены по амнистии 6 мая.

Вин Наинг, главный надзиратель араканской тюрьмы Ситтва и высокопоставленный сотрудник столичной тюрьмы Найпитав, подтвердили, что осужденные солдаты уже несколько месяцев не находятся в тюрьме.

«Их наказание было сокращено военными», - сказал высокопоставленный чиновник Найпитав, отказавшийся быть названным.

Оба сотрудника тюрьмы отказались предоставить дополнительную информацию и заявили, что не знают точной даты освобождения. Представители армии отказываются давать комментарии.

Семь военнослужащих были единственными сотрудниками силовых структур Мьянмы, которые, по словам военных, наказали за операцию в Аракане в 2017 году, в результате которой более 730 000 рохинджа бежали в Бангладеш. Следователи Организации Объединенных Наций заявили, что операция была совершена с "намерением геноцида" и включала массовые убийства, групповые изнасилования и широкомасштабный поджог.

Мьянма, как известно, отрицает массовые преступления, и ее официальные лица постоянно указывали на то, как семеро солдат были заключены в тюрьму по делу Инн Дин, в качестве доказательства того, что силы безопасности Мьянмы не пользуются безнаказанностью.

«Я бы сказал, что мы принимаем меры против каждого случая, который мы можем расследовать», - заявил в апреле прошлого года главнокомандующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлаинг в соответствии с информацией, размещенной на его личном веб-сайте.

Главнокомандующий особенно назвал случай с Инн Дин. «Последним преступлением, которое мы наказали, было убийство, и семерым преступникам было назначено 10 лет тюремного заключения», - сказал он. «Мы никого не простим, если они совершат преступление».

В минувший четверг, по телефону, мужчина по имени Зин Паинг Со подтвердил журналистам, что он был одним из семи солдат и что теперь он свободен, но отказался от дальнейших комментариев. «Нам сказали заткнуться», - сказал он.

Напомним, что согласно отчету Reuteurs, солдаты 33-й легкой пехотной дивизии, известной своей жестокостью, работали с членами военизированной полиции и буддийскими боевиками, чтобы изгнать все мусульманское население Инн Дина, сжигая и грабя дома и имущество рохинджа, что подтвердили буддистские и мусульманские жители деревни и сотрудники сил безопасности.

1 сентября 2017 года солдаты и несколько жителей деревни задержали группу из 10 рохинджа. Военные сказали, что люди были "террористами"; члены их семей сказали, что они фермеры, ученики старших классов и учитель Ислама.

На следующее утро, по словам свидетелей, буддистские жители деревни убили мечам нескольких мужчин рохинджа. Остальные были расстреляны солдатами и похоронены в неглубокой могиле.

Два репортера Reuters, Ва Лон, 33 года, и Кьяу Со Оо, 29 лет, обнаружили могилу и получили фотографии 10 человек до и после их убийства.

Журналисты были арестованы в декабре 2017 года во время расследования убийств, а затем приговорены к семи годам тюремного заключения в соответствии с Законом о государственной тайне.

В апреле 2018 года, после начала расследования убийств, военные объявили, что четыре офицера и три солдата были уволены из армии и приговорены к 10 годам каторжных работ за «участие и убийство». Ни их имена, ни детали их роли в убийстве не были раскрыты.

Гражданский лидер Мьянма Аунг Сан Су Чжи приветствовала приговоры, сказав журналистам в то время, когда вынесение приговора было «первым шагом Мьянмы на пути принятия ответственности».

Сейчас же ее представители отказываются комментировать освобождение военных преступников.

Двое мужчин, которые недавно освободились из тюрьме Ситтвы, рассказали Reuters, что семеро солдат были хорошо известны среди заключенных.

«Мы были в одном корпусе, но в разных камерах», - сказал один из освободившихся мужчин, Аунг Тан Вай, политический активист, который провел почти шесть месяцев в тюрьме по закону о неприкосновенности частной жизни, после того, как он раскритиковал государственного чиновника и опубликовал его фотографию онлайн.

Аунг Тан Вай, освободившийся в декабре, говорит, что хочет публично рассказать о досрочном освобождении солдат, потому что другой этнический араканец-буддист, также заключенный в тюрьму за убийства в Инн Дин, все еще находится в тюрьме. Сельский житель, школьный учитель (!) Тун Ай, отбывает пятилетний срок за убийство в тюрьме Бутидаунг на севере Аракана, сказал его адвокат Хин Вин.

По словам Аунг Тан Вая, осужденным солдатам в Ситтве давали пиво и сигареты, хотя подобные поблажки были запрещены для других заключенных.

Солдат также посещали высокопоставленные офицеры армии, сказал второй человек, который был в тюрьме в то время и попросил не называть его имени. По его словам, в ноябре семеро человек были увезены на военной машине.

В том же месяце Зин Паинг Со, один из осужденных солдат, создал новую учетную запись в Facebook, отметив в своей биографии, что он посещал военную академию элитных служб обороны.

В одном из первых публичных постов аккаунта он сказал, что с нетерпением ожидает окончания года, проведенного в основном в тюрьме.

"Когда эти неприятности закончатся для меня? Год, который совершенно изменил мою жизнь" — пишет военный преступник. К сожалению, убитые им рохинджа уже не увидят нового года.