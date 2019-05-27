Оджалан призвал своих сторонников прекратить голодовку

Многомесячная голодовка, которые вели в Турции тысячи заключенных и несколько депутатов, требуя покончить с тюремной изоляцией лидера террористической Рабочей партии Курдистана, закончилась, заявили депутаты Демократической партии народов в воскресенье.

Ранее в тот же день заключенный в тюрьму на острове Имралы Абдуллах Оджалан призвал положить конец голодовке, заявили его адвокаты.

Напомним, что в ноябре депутат от ДПН Лейла Гювен начала голодовку с целью покончить с многолетней изоляцией Оджалана, обеспечив ему постоянный доступ к своей семье и адвокатам.

«Товарищи, принявшие участие в голодовках и смертельных голоданиях, я ожидаю, что вы прекратите свой протест», - сказал Оджалан в заявлении, зачитанном одним из его адвокатов в Стамбуле, через четыре дня после того, как они посетили его во второй уже раз в этом месяце.

«Я ожидаю, что акция закончится в свете широких заявлений, которые сделают два моих адвоката», - добавил Оджалан.

Оджалану было разрешено встретиться со своими адвокатами в этом месяце впервые за восемь лет. Брату Оджалана, Мехмету, тоже разрешили навестить его в тюрьме в январе впервые с 2016 года.

Всего около 3000 заключенных, в основном членов РПК, голодали с ноября, протестуя против изоляции Оджалана и требуя улучшения его условий, а восемь человек совершили самоубийство, согласно ДПН.

При этом адвокаты Оджалана заявили, что, хотя голодовки должны прекратиться, «необходимо оказать давление на турецкое правительство, чтобы заставить их возобновить мирный процесс, который первоначально начался в 2013 году и рухнул в 2015 году».

«Наш клиент заявил, что если переговоры не будут проведены в будущем, они могут быть опротестованы политической борьбой, но таких действий, как голодовки следует избегать», - заявили они во время пресс-конференции в воскресенье.