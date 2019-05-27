"Новая газета": патриарх Кирилл купается в роскоши

Появившиеся в прессе сведения о выделении 2,8 млрд бюджетных рублей на новую резиденцию патриарха в Пушкине грозят новым скандалом. По количеству дворцов, резиденций и дач нынешний патриарх РПЦ не сильно отстает от президента. И если его смиренная паства пытается разглядеть в этом парадоксальный признак «возрождения церкви», то светское общество просто перестает воспринимать эту корпорацию как религиозную.

История вопроса

Патриаршая и синодальная резиденция в московском Даниловом монастыре, патриаршие покои в Троице-Сергиевой лавре, таинственный Свято-Владимирский скит на Валааме, загородная резиденция в Переделкине площадью 30 га, полусекретный «Объект Скит» в Баковском лесничестве по соседству, «Духовно-просветительский центр…» с роскошным дворцом на берегу Черного моря под Геленджиком, шале в Швейцарии… Это лишь верхушка айсберга, который называется «Элитная недвижимость патриарха Кирилла».

Большинство патриарших дворцов не принадлежит Кириллу по праву собственности, и он не несет обязательств, связанных с их содержанием, перекладывая их на свою «многомиллионную» паству, а чаще — на спонсоров-благотворителей из среды крупнейших госкорпораций и чиновничества. Тем не менее все эти десятки тысяч квадратных метров, обставленных самой дорогой мебелью (патриарх предпочитает итальянскую) и оборудованных по последнему слову техники, вряд ли доступны простым смертным, включая епископов. Часть объектов охраняют сотрудники ФСО на деньги российских налогоплательщиков. А часть — как, например, новый дворец в Пушкине под Петербургом — и вовсе строит управление делами президента РФ, вкладывая миллиарды бюджетных рублей.

Резиденция патриарха на Валааме. Фото Александр Николаев / ТАСС/ Интерпресс

Отставной пресс-секретарь патриарха о. Владимир Вигилянский признал в одном из интервью: «Все ставропигиальные православные монастыри являются резиденциями патриарха». Этот статус является самым высоким, поскольку ставропигиальные приходы независимы от местной церковной власти и подчиняются напрямую патриарху. По данным «Википедии», сегодня в РПЦ насчитывается 33 ставропигиальных монастыря — как мужских, так и женских. Это и знаменитые Оптина пустынь, Новый Иерусалим, Валаам, Соловки, Пюхтица и малоизвестные, но эффективные с точки зрения «окормления спонсоров» Борисоглебский Аносин или Александро-Невский женские обители в Московской области.

При Алексии II не все они имели отдельно стоящие патриаршие резиденции на своих территориях, но Кирилл навел в этом вопросе порядок. Если монастырь хочет сохранить статус ставропигиального и соответствующий ему доступ к федеральным ресурсам, то он обязан выстроить и содержать патриаршую резиденцию, которая в некоторых случаях используется «хозяином» лишь один раз за несколько лет. Это вопрос статуса, а не практической целесообразности.

Кроме ставропигиальных монастырей есть еще десятки храмов, имеющих статус патриарших подворий, и соборов (типа храма Христа Спасителя или Елоховского в Москве), которые считают делом чести иметь свои отдельные покои для патриарха. Строительство и содержание всей этой гигантской недвижимости обходится РПЦ и ее спонсорам в миллиарды рублей ежегодно, что превосходит совокупный бюджет десятков епархий.

Это даже не «средневековая модель», а какой-то Древний Восток — Египет, работающий на фараона.

Патриарх Кирилл поднял стандарты предстоятельской жизни на недосягаемую высоту, не имеющую прецедентов в российской церковной истории. В каких условиях жили его предшественники?

Первый патриарх советского периода (после почти 200-летнего отсутствия патриаршества) Тихон (Белавин) жил на подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве, а затем — под домашним арестом — в домике при входе в Донской монастырь.

жил на подворье Троице-Сергиевой лавры в Москве, а затем — под домашним арестом — в домике при входе в Донской монастырь. Назначенный Сталиным в 1943 году патриарх Сергий (Страгородский)до своего назначения, занимал комнату в съемной квартире, где также размещалась и канцелярия, а затем переехал в особняк немецкого посла (бывшая усадьба Афросимовых) по адресу: Москва, Чистый переулок, 5, где до сих пор располагается рабочая резиденция патриарха.

Вид на резиденцию патриарха в Чистом переулке в Москве. Фото: РИА Новости

Его преемник, Алексий I , получил от советского правительства дачу в Переделкине, где имелся двухэтажный деревянный дом, покои в Троице-Сергиевой лавре и летнюю дачу на море при Успенском монастыре в Одессе.

, получил от советского правительства дачу в Переделкине, где имелся двухэтажный деревянный дом, покои в Троице-Сергиевой лавре и летнюю дачу на море при Успенском монастыре в Одессе. Этим же пользовался и патриарх Пимен , лишь под конец жизни которого построили резиденцию в Даниловом монастыре.

, лишь под конец жизни которого построили резиденцию в Даниловом монастыре. При Алексии II число патриарших резиденций немного возросло, достигнув десятка. Однако предшественник Кирилла предпочитал жить в частной квартире в ЖК «Золотые ключи», а иногда прилетал отдохнуть в швейцарское шале тогда еще митрополита Кирилла.

Раньше — устами, например, председателя синодального Отдела по взаимодействию церкви и общества протоирея Всеволода Чаплина — Московская патриархия прямо оправдывала роскошь как часть «нелегкого креста патриаршего служения».

В анналы вошла его фраза: «Люди хотят, чтобы их иерархи выглядели не хуже, чем представители светской власти».

Состоит ли служение церкви в том, чтобы потакать подобным страстям «людей», и как все это соотносится с Основателем христианства, который «не имел, где главу преклонить», неизвестно. Зато известна заповедь, которую Иисус Христос дал Своим апостолам и их преемникам, отправляя их на проповедь: «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды» (Лук., 9:3).

Теперь — после серии громких скандалов, связанных с демонстративной роскошью патриарха, — патриархия подкорректировала риторику. Акцент ставится на то, что патриарх «практически» не имеет ничего своего, он — почти бомж и бессребреник. Все несметные богатства, которыми он пользуется, ему не принадлежат и своим наследникам (коих по официальной версии нет) он их не передаст, а все принадлежит церкви и России.

Может быть, по окончании нынешнего патриаршества в каком-нибудь из дворцов даже откроют детский дом или санаторий.

Появившиеся на этой неделе в прессе сведения о выделении 2,8 млрд бюджетных рублей на новую резиденцию патриарха в Пушкине его пресс-секретарь о. Александр Волков назвал «абсурдом». Оказывается, речь идет не о резиденции, а «о реконструкции шедевра русской архитектуры». Ну а то, что на территории «шедевра» два-три раза в год будет останавливаться патриарх в специально оборудованных для этого и тщательно охраняемых покоях, решено не называть словом «резиденция».

Пред вами суд и правда — все молчи!

Основной жилой резиденцией патриарха считается бывшая усадьба бояр Колычевых в подмосковном Переделкине, недалеко от одноименной железнодорожной платформы.

Патриаршья резиденция в Переделкине. Фото Юрий Машков / ТАСС

Еще в последние годы жизни Алексия II (который здесь и умер) площадь усадьбы была расширена более чем в 10 раз — с 2,3 до 30 гектаров, при этом отселили 600 местных жителей. При Кирилле было завершено обустройство нового трехэтажного дворца, к которому примыкают апартаменты для гостей, бытовые помещения и целый оздоровительный комплекс. Общую площадь охраняемых ФСО помещений оценить трудно, но очевидно, она измеряется тысячами квадратных метров.

По соседству с резиденцией построен собор св. Феодора Черниговского, на звоннице которого красуется знаменитый колокол «От солнцевской братвы».

Говорят, Кирилл эту резиденцию не жалует, поскольку его раздражают шум и вибрации от проходящей рядом железной дороги.

Чаще он живет на «Объекте Скит» (это официальное название!) за 10-метровым забором с колючей проволокой примерно в 10 км от Переделкина, напротив деревни со схожим названием Переделки Одинцовского района. «Объект», также охраняемый ФСО, построен на территории Баковского лесничества, причем значительная часть леса была вырублена. Еще сотни деревьев погибли позже от короеда. В отличие от переделкинского дворца, который более-менее просматривается снаружи, рассмотреть «Объект Скит» можно лишь со спутниковых снимков. Насколько можно судить по ним, основной дом и несколько вспомогательных построены в швейцарском стиле и стоят на границе частного леса и английского парка с прудами.

Наиболее скандальная патриаршая резиденция расположена в поселке Дивноморское под Геленджиком. Ее официальное название — «Духовно-просветительский центр РПЦ на юге России». Может, конечно, какие-то тайные ночные просветительские встречи в этом центре проводятся — судить не беремся. Но открытые источники патриархии никогда не публиковали сообщений о каких-либо духовных или просветительских мероприятиях.

«Дача патриарха в Геленджике». Фото Дмитрия Шевченко

Известно лишь, что в июне 2012 года в «центре» состоялось заседание Синода. Остальное время патриарх отдыхает и лечится в, разумеется, не принадлежащем лично ему «центре» один или в компании самых близких друзей и спонсоров. В прессу попадали фотографии его прогулок за штурвалом яхты и даже попыток погрузиться в Черное море в трусах. Резиденция под Геленджиком занимает 16 гектаров и была построена ценой уничтожения целого массива пицундской сосны, занесенной в Красную книгу. Местные жители и отдыхающие лишились выхода к морю, резиденция также разрезала оздоровительную «Тропу Щербины», построенную в XIX веке.

Против этих преступлений боролись местные экологи, которые смогли привлечь на свою сторону Совет по правам человека при президенте РФ. Но все их протесты были проигнорированы властями и правоохранительными органами. Когда в Дивноморское приезжает патриарх (а это случается до 10 раз в год), местные жители не могут купаться и рыбачить в море.

Официальная резиденция патриарха, где обычно проходят заседания Синода и встречи с официальными лицами, в том числе главами государств, находится в московском Свято-Даниловом монастыре. Ее строили на пожертвования всей Русской церкви и зарубежных соотечественников в 1980-е, накануне 1000-летия Крещения Руси.

Здание Синодальной резиденции патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Фото: РИА Новости

Резиденция делится на два крыла — патриаршее и синодальное, между которыми расположены парадная лестница и храм. Алексий II не жаловал это холодное серое здание, и оно постепенно ветшало. Как сообщил потом Кирилл:

«Усилиями наших благодетелей это здание было капитально перестроено… Мы перестроили фундамент, переложили всю площадь вокруг здания, обеспечив необходимую гидроизоляцию, а затем перешли к очень глубокому внутреннему ремонту».

Теперь интерьеры резиденции погрузились в столь любезную кирилловскому сердцу роскошь. Но патриарх здесь не живет, а лишь на несколько часов приезжает для участия в официальных мероприятиях и протокольной съемке.

Новый адрес протеста — Пушкин?

На днях интернет издание The Bell раскопало сведения о полузакрытом тендере (часть проектной документации проходит под грифом «секретно») на реставрацию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин. Согласно официальным сведениям на сайте госзакупок, стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей, а заказчиком выступает управделами президента. Сам тендер проводился еще в октябре 2017 года, в качестве подрядчика в нем участвовала петербургская компания «Геоизол», которая «зашла на объект» только в нынешнем году, а завершить работы планируется к декабрю 2021-го.

Так может выглядеть отреставрированная управделами президента и переданная РПЦ резиденция под Пушкином. Фото: The Bell

Компания «Геоизол» обладает рядом признаков приближенности к Кремлю. Ее гендиректор Елена Лашмакова окончила в 1980-е Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова, ректором которого является Владимир Литвиненко, имеющий репутацию друга Путина. Под его руководством в 1997 году, если верить официальным данным, Путин защитил диссертацию «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений: Санкт-Петербург и Ленинградская область». На следующий год там же и на схожую тему защитился Игорь Сечин. Первым замом Елены Лашмаковой также является выпускник этого института. «Геоизол» имеет все мыслимые допуски, в том числе лицензирована ФСБ на допуск к гостайне. В портфолио компании — Бурейская ГЭС, очень денежные газовые месторождения на Ямале, космодром Восточный и Красная Поляна.

Необходимость столь «статусного» финансирования и исполнения госзаказа по церковному объекту пресс-секретарь патриарха объясняет так:

«Есть существенная проблема в размещении членов Синода, в их проживании на различных серьезных церковных мероприятиях. Для этих целей сейчас используется Новодевичий монастырь, но он не очень для этого подходит».

На нелепость такой аргументации указывает протодиакон Андрей Кураев, когда-то входивший в «команду патриарха Кирилла»:

«Где одну ночку в году в Петербурге провести членам Синода? Для этого нельзя арендовать госдачу. Нельзя снять номера в отеле. Надо обязательно иметь несколько домов в собственности… Я впервые вижу, чтобы под проведение однодневного рутинного и ничего не решающего мероприятия требовали выделения миллиардов и собственности. Вот если в Петербурге будет проводиться выездная коллегия какого-нибудь министерства — оно тоже потребует для этого строительства 5–6 особняков?»

После событий в Екатеринбурге попытка федеральных и церковных властей отжать у жителей Пушкина под весьма специфические «церковные нужды» еще одну прогулочную зону, да еще за их же налоги, неизбежно обернется новым взрывом протестов.