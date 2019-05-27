Сотни израильских экспертов предостерегают Нетаньяху от аннексии Западного берега

Хотя израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще даже не завершил процесс формирования своего нового правительства, он и его партнеры уже готовятся к кардинальным изменениям в правовой системе страны, пишет на страницах Al-Monitor постоянный автор Шломи Эльдар.

Так, по словам Эльдара, все еще продолжается тотальная война Нетаньяху против Верховного суда, которая началась в его предыдущий срок и велась министром юстиции Айелет Шакед. Эта война слов вполне может перерасти в народное восстание, так как судебная власть в Израиле является традиционно очень независимой, что является предметом гордости израильтян. И в то время как оппозиционные партии организуют большую демонстрацию под названием «Защитный щит демократии», обвиняя власти Израиля в «эрдоганизации» страны, премьер-министр и его министры открыли новый фронт против бывших высокопоставленных представителей обороны.

Война правых против Верховного Суда была начата, чтобы проложить путь к иммунитету Нетаньяху, которому иначе серьезно грозит наказание за коррупционные преступления. Точно так же словесные нападки правых в отношении бывших высокопоставленных руководителей аппарата безопасности призваны привести к аннексии Западного берега новым правительством, которое, как ожидается, сформируется в течение следующей недели.

В течение последних нескольких месяцев движение «Командующие за безопасность Израиля (КБИ)» усилило свою активность, предостерегая израильскую общественность от разговоров об аннексии. Движение, основанное в октябре 2014 года как стихийная инициатива ряда высокопоставленных офицеров в резерве, впервые призвало Нетаньяху принять Арабскую мирную инициативу 2002 года в качестве основы для переговоров и начать дипломатический процесс с палестинцами. Этого, конечно, никогда не случилось, но позже, когда решение о двух государствах видимо окончательно рухнуло, цели движения изменились. Сотни бывших высокопоставленных офицеров присоединились к группе из всех секторов системы безопасности: Армии обороны Израиля, Моссада, Шин Бет и полиции.

В декабре прошлого года, когда об аннексии стали говорить все больше, движение КБИ развернуло биллборды с лозунгом «Пришло время развода с палестинцами». Основываясь на своих исследованиях, члены КБИ предупредили, что если Израиль решит продолжить аннексию - даже только с участием зоны C на Западном берегу, где имеются незаконные еврейские поселения - это приведет к «прекращению сотрудничества в области безопасности с Палестинской администрацией и, скорее всего, к кончине [ПА] и вспышке насилия на территории [что потребует] повторного завоевания районов» А и В, в том числе 2,6 миллиона палестинцев, проживающих там. Это произойдет не по нашей воле, а по соображениям безопасности». По словам экспертов, даже "постепенная и ограниченная аннексия" неизбежно приведет к эффекту домино и полной оккупации Западного берега.

Удалось ли этой кампании напугать и предостеречь израильтян? 9 апреля, когда состоялись выборы в Кнессет, стало ясно, что этого не произошло. В свете явной победы правых сейчас аннексия набирает обороты. Требования коалиции, выдвинутые Объединенными правыми Нетаньяху, начались с ограничения полномочий Верховного суда (требование, которое также служит интересам Нетаньяху, чтобы избежать суда) и заканчиваются обязательством аннексировать территории Западного берега и отменить разъединение 2005 года. Эти два шага следуют вместе, потому что, если Верховный суд дисквалифицирует любой будущий законопроект об аннексии, Кнессет может немедленно принять другой закон.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Нетаньяху заявил в интервью для прессы, что будет работать над постепенным введением суверенитета Израиля на Западном берегу. Например, в интервью от 7 апреля в программе «Встреча с прессой» израильского канала 12Новости Нетаньяху сказал: «Я собираюсь распространить [израильский] суверенитет, но я не буду различать блоки поселений и изолированные поселения. ... С моей точки зрения, мы в качестве израильского правительства несем ответственность даже за одно израильское поселение... Я не буду никого выгонять, и я не передам суверенитет палестинцам… Я не передам самое сердце Государства Израиль».

Выборы уже позади, и, похоже, идея аннексии найдет свое отражение в коалиционных соглашениях следующего правительства. Инициативно, КБИ поспешно отправил Нетаньяху письмо с предупреждением: «Как мы и обещали поддерживать вас, когда вы предпринимаете шаги, чтобы отделиться от палестинцев, продолжая контролировать безопасность [ситуацию] до достижения соглашения, также мы обязуемся стоять с вами, плечом к плечу, против сторонников аннексии, чей идеологический пыл затмевает ясность их взгляда на серьезность последствий… Каждый из нас разделяет мнение о том, что применение закона в Иудее и Самарии - полностью или частично - вне рамок соглашения вызовет цепную реакцию, которая нанесет серьезный ущерб экономике Израиля, его региональному и международному положению, но главным образом безопасности государства».

Но ничто кажется, не раздражает Нетаньяху больше, чем когда сотрудники службы безопасности, особенно бывшие, пытаются научить его безопасности. Нетаньяху не ответил на письмо, но обрушился на КБИ в твиттере: «[Это] те самые «эксперты», которые поддержали ядерное соглашение с Ираном и предупредили, что «Нетаньяху делает неправильный шаг и разрушает наш союз с США». Земля на [Западном берегу] является не только гарантией безопасности Израиля, но и наследием наших предков».

Этот твит показывает, что Нетаньяху не собирается отступать от своего обещания правым избирателям и что он опирается на два аргумента в пользу аннексии: территории гарантируют безопасность, а также составляют наследие еврейских предков, которое де недопустимо отрицать. Есть, конечно, третья цель, которая остается невысказанной: Нетаньяху должен уступить про-поселенческому Союзу правых партий Бецалеля Смотрича и его друзей, чтобы обеспечить существование своего следующего правительства.

После Нетаньяху пришел черед двух министров, которые раскритиковали бывших командиров. Министр культуры Мири Регев написал в Твиттере: «Бывшие сотрудники службы безопасности, что конкретно означает это кодовое имя?» Министр общественной безопасности Гилад Эрдан пошел дальше и заявил, что «бывшие высокопоставленные чиновники» - это код для левых. «Пришло время прекратить использовать свои звания при продвижении своей политической повестки дня», - написал Эрдан. «Просто скажите это ясно: «Мы, левые, выступаем против присутствия в Иудее и Самарии». Потому что это правда. Хватит этого маскарада».

Вот как действуют правые: они представляют бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности как сумасшедших леваков и врагов государства. Таким образом, путем делегитимизации их и решения о двух государствах прокладывается путь, чтобы сделать Израиль двунациональным государством.

Отставной бригадный генерал Илан Пас - бывший глава Гражданской администрации ЦАХАЛ, служивший на боевых позициях во время службы в армии был в ужасе от интенсивного презрения и насмешек Нетаньяху и его министров. «Какая ненависть, какое презрение. Триста бывших офицеров Армии Обороны Израиля, с высшими званиями, генералы и выше, тратят свое время на волонтерскую работу. Они предлагают свою помощь и свой опыт. Только вчера они несли безопасность государства на своих плечах, а сегодня они враги», - написал он в Facebook. «Это [отношение] исходит не от отбросов общества, а от самого Нетаньяху! От его сына. А также от Эрдана. От вершины до самого последнего члена Ликуда. ... У нас здесь гражданская война. Правительство и его разношерстная банда против народа».

Любое дополнительное слово будет излишним, заключает Шломи Эльдар. Согласимся.