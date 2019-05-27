Король Саудовской Аравии пригласил на встречу в Мекке эмира Катара

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани получил приглашение от короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдуль-Азиза Аль Сауда принять участие в двух саммитах в Мекке, в том числе в чрезвычайном саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 30 мая сообщил в своем заявлении директор информационного офиса МИД Катара.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман аль-Тани получил это сообщение во время встречи в воскресенье в Дохе с Генеральным секретарем ССАГПЗ Абдул-Латифом бин Рашидом Аль Заяни.

В начале этого месяца король Салман предложил провести две встречи на высшем уровне в Мекке в конце мая, чтобы обсудить недавние "агрессии и их последствия" в регионе, сообщает Саудовское агентство печати.

Объявление последовало за атаками беспилотников на нефтяные установки в королевстве и нападениями на четыре судна, включая два нефтяных танкера Саудовской Аравии, у побережья ОАЭ.

Эр-Рияд обвиняет в этом Тегеран, который якобы приказал это сделать своим йеменским союзникам из группировки хуситов.

Иран отрицает свою причастность, а один из высокопоставленных иранских военных командиров заявил, что его страна не ищет войны.

Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что сбила беспилотник, направленный хуситами для нападения на аэропорт в королевстве.

ВВС Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный самолет, нацеленный на аэропорт Джизан, недалеко от южной границы с Йеменом, сообщает коалиция под руководством Саудовской Аравии и ОАЭ, сражающаяся с хуситами.

Пока сложно сказать, может ли приглашение короля Салмана стать началом разрядки в Заливе. Обнадеживающие сообщения бывали и раньше, но каждое из них оказалось фальстартом. И все же в январе министр иностранных дел Катара выразил готовность своей страны обсудить возможные пути урегулирования продолжающегося кризиса в межарабских отношениях «без предварительных условий».