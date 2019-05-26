Семья имама нуждается в помощи

ПОМОГИТЕ ИМ! Они прожили вместе 27 лет, а теперь жена может умереть от страшной болезни. Бывший имам-хатыб Калининского района Саратовской области Усман-хазрат Тугушев пытается спасти свою супругу Альфию от рака. Эти достойные люди два года пытались справиться с недугом самостоятельно. Но сбережения закончились, выставленную на продажу технику никто не спешит покупать, а сумма, взятая в долг, уже приближается к миллиону рублей. Сейчас Альфия находится на химиотерапии, после которой семья поедет в Москву, в Центр онкологии им. Блохина, где женщине предстоит обследование.

И у Усман-хазрата есть совсем немного времени, чтобы найти деньги на эту поездку и попытаться спасти жену. ПОМОГИТЕ ИМ!

Пожертвования собираются на карту их сына, Юсеф Усманович Т. 4276 5600 2579 4258 Сбербанк