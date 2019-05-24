В США условно-досрочно освободили американского талиба

В США вышел на свободу 38-летний Джон Уокер (Яхья) Линд, осужденный в 2002 году на 20 лет за вооруженную поддержку движения «Талибан»*. Он был освобожден раньше назначенного срока за хорошее поведение.

Линд попал в плен в Афганистане в 2001 году и стал широко известен как «американский талиб». «Открытие, что молодой американец примкнул к группе, укрывавшей исполнителей терактов 11 сентября, шокировало нацию», — сообщает The Washington Post.

Линд вырос в Калифорнии в семье католика и буддистки; в юношестве, прочитав «Автобиографию Малкольма Икса», он принял Ислам и отправился на Ближний Восток, чтобы изучать религию и арабский язык. В 2000 году он приехал в Пакистан, где сблизился с «Талибан»; вскоре отправился в Афганистан и присоединился к боевым действиям талибов против Северного альянса, который поддерживали США.

Про Линда говорят, что он прошел подготовку в лагере Аль-Каиды* и даже видел самого Усаму бин Ладена. Сам он утверждает, что никогда не воевал против американцев, не поддерживал атаку 11 сентября и считал, что его долг — сражаться в Афганистане.

В ноябре 2001 года во время боя талибов с Северным Альянсом он попал в плен и был помещен в тюрьму в крепости Кала-и Джанги. Там его и других иностранцев стали допрашивать двое агентов ЦРУ; во время допроса талибы начали восстание, убив одного из американцев, Майка Спанна. В ходе боев в Кала-и Джанги погибли сотни человек, и Линд стал одним из 86 выживших заключенных. После того, как эту группу снова взяли под стражу, Линда нашел репортер CNN Роберт Пелтон, узнавший, что он американец; он добился оказания ему медицинской помощи и взял у него интервью. Вскоре американца передали США. Его адвокаты позже жаловались на плохое обращение со своими подзащитным под стражей.

В США Джона Уокера Линда обвинили по 10 пунктам, в том числе в сговоре с целью убийства агента ЦРУ Майка Спанна. В итоге он заключил сделку со следствием, признав вину в поддержке «Талибана» и ношении взрывчатки при совершении преступления. Его причастность убийству Спанна доказана не была, хотя мать агента укоряла обвиняемого за то, что он не предупредил ее сына о готовящемся восстании.

Новости об освобождении Линда у многих в США вызвали негативную реакцию. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что это «необъяснимо» и «глубоко тревожаще». Против освобождения публично выступили и близкие агента Спанна. Его дочь назвала досрочное освобождение «американского талиба» «пощечиной погибшим от рук террористов и миллионам мусульман, которые не поддерживают радикальных экстремистов».

Кроме того, власти США опасаются, что Линд по-прежнему придерживается радикальных воззрений. Как сообщает телеканал NBC News в 2015 году, отвечая в переписке на вопросы продюсера телеканала, он высказывался в поддержку ИГИЛ* и называл себя политическим заключенным.

В любом случае Лунд будет находиться под надзором в течение трех лет: в частности, его активность в интернете будет мониториться, а ему самому будет запрещено без разрешения общаться на каких-либо языках кроме английского и выезжать за границу.

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