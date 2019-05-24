Большинство американцев отвергает арабские цифры, но не знает, что это такое

Любопытное социологическое исследование в США показало к каким печальным и смешным результатам могут приводить исламофобия и расовые предрассудки в сочетании с самым базовым невежеством.

По данным опроса, более половины американцев считают, что «арабские цифры» - стандартные символы, используемые в большинстве стран мира для обозначения чисел - не должны преподаваться в школе.

Пятьдесят шесть процентов людей говорят, что цифры не должны быть частью учебной программы для американских школьников, согласно исследованию, направленному на изучение предвзятости и предубеждений респондентов.

Как знают все наши читатели (на что мы искренне надеемся ) цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 называются арабскими цифрами. Эта система была впервые разработана индийскими математиками, но затем распространилась по всему арабскому миру, сильно видоизменилась и через страны Магриба и Андалуза проникла в Европу, став популярной в итоге во всем мире.

Опрос, проведенный американской компанией по исследованию рынка Civic Science, задал 3624 респондентам вопрос: «Должны ли американские школы преподавать арабские цифры в рамках своей учебной программы?» Опрос не объяснил, что означает термин «арабские цифры».

Около 2020 человек ответили «нет». Двадцать девять процентов респондентов сказали, что цифры должны преподаваться в школах США, а 15 процентов не имеют мнения.

Джон Дик, исполнительный директор Civic Science, сказал, что результаты были «самым печальным и смешным свидетельством американского фанатизма, который мы когда-либо видели в наших данных».

Семьдесят два процента респондентов, поддерживающих республиканцев, считают, что арабские цифры не должны быть в учебной программе, по сравнению с 40 процентами демократов. И это несмотря на то, что между двумя группами не было значительной разницы в образовании.

«Они отвечают по-разному, хотя у них было одинаковое знание нашей числовой номенклатуры», - сказал Дик. «Это означает, что вопрос касается знания или невежества, но [также] чего-то другого - предубеждения».

Он сказал, что целью исследования было «выявить предрассудки среди тех, кто не понял вопроса».

Впрочем, справедливости ради, этот предрассудок не ограничивается консервативными респондентами и отношением к Исламу.

Другой вопрос для опроса был сформулирован так: «Должны ли школы в Америке преподавать теорию сотворения католического священника Жоржа Леметра как часть их учебной программы по науке?»

Семьдесят три процента демократов ответили «нет» по сравнению с 33 процентами республиканцев - причем некоторые респонденты с обеих сторон предположительно предположили, что теория Леметра была связана с разумным замыслом (одно из направлений креационизма, в рамках которого утверждается, что живые организмы были созданы в форме, в той или иной степени близкой к нынешней, разумным Творцом).

На самом же деле, бельгийский священник был также физиком, который, как считается, впервые обнаружил, что вселенная расширяется, и предположил, что ее происхождение лежит во взрыве одной частицы - идея, которая стала известной как теория Большого взрыва.

«Хотя Леметр более неясен, чем арабские цифры, полученный эффект практически идентичен», - сказал Дик. «Демократы предвзяты против западной религии, даже если латентно».

«Этот вид слепого предубеждения может произойти с обеих сторон».

Исследование Civic Science напоминает опрос 2015 года, который показал, что 30 процентов республиканцев поддерживают бомбардировку Аграбы - вымышленного города, в котором происходит действие «Аладдина» студии Диснея. Кстати, наиболее агрессивными к несчастной мультяшной Аграбе показали себя сторонники будущего президента Дональда Трампа (идею поддержал 41 процент).