Авиаудары в Афганистане привели к гибели 14 мирных жителей

В результате воздушных налетов в южной части провинции Гильменд и восточной части Кунара в Афганистане погибли по меньшей мере 14 мирных жителей.

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) заявила, что среди погибших в результате нападений, произошедших в понедельник и среду, было семь детей.

В заявлении говорится, что количество жертв воздушных налетов продолжают расти, и все стороны призываются "соблюдать международные обязательства по защите гражданских лиц от вреда".

МООНСА не разглашает информацию о том, кто проводил воздушные налеты.

Воздушные операции, проведенные между 1 января и 31 марта афганскими и международными вооруженными силами, привели к 145 смертельным случаям, что составляет почти 25 процентов от общего числа смертей за этот период, говорится в ежеквартальном отчете, опубликованном в апреле МООНСА.

По данным МООНСА, женщины и дети составляли половину этих жертв (145 человек погибли и 83 получили ранения).

В том же квартале прошлого года воздушные атаки привели к 67 смертельным случаям и 75 ранениям.

На прошлой неделе в результате воздушного нападения погибли по меньшей мере восемь полицейских во время боя с талибами за пределами столицы провинции Лашкар-Га в южной провинции Гильменд, сообщили американские военные и афганские чиновники.