Готов ли Роскомнадзор блокировать могильные камни?



Журналист Илья Барабанов, бывший заместитель главного редактора журнала The New Times и корреспондент русской службы ВВС, вчера опубликовал в своем Facebook удивительную историю - портрет России XXI века.

«Грустная и смешная одновременно история про современную Россию и её законы.

Возвращаемся из командировки, где общались с семьей очередного убитого в Сирии. Наш маленький комитет солдатских матерей продолжает свою работу. Погибшие там делятся, как известно, на две категории. Одними восторгаются телеканалы, им ставят памятники, посмертно присваивают звание «Героя России», на школы вешают мемориальные таблички. Существование других государство не признает, отрицает сам факт их существования, а Мария Захарова про сообщения о смерти таких людей говорит, что это fake news.

Наш погибший относился к категории как раз этих вторых. Да, та самая бойня в провинции Дейр-эз-Зор в феврале 2018-го, про которую говорили, что там погибло несколько сотен российских ЧВКшников. Не думаю, что в России есть еще один исследователь той истории, пообщавшийся с таким количеством семей погибших там за последний год с небольшим, но двух сотен, скорее всего не было, я пока остановился на цифре 78. Столько российских граждан убили тогда точно, а государство от них открестилось.

Не повезло им еще и в том смысле, что бой случился за месяц до выборов президента, а портить настроение электорату никто не хотел. Так что почти полтора месяца тела держали в морозильных камерах, а уже после 77% процентов за ВВП в апреле прошлого года начали развозить Грузы-200 по стране.

При этом в документах рандомно меняли места и даты смерти, чтобы только никто потом не смог посчитать, сколько точно под этим Дейр-эз-Зором полегло. Фантастический цинизм, если вдуматься, но это тоже современная Россия и с этим знанием надо жить.

Тело наконец привезли, надо хоронить, тут родственники решили нанести на могильный камень какое-то подобающее случаю стихотворение. А министерство обороны, если вы не знали, еще в 2017 году озаботилось этим вопросом и выпустило сборник стихов и песен об операции вооруженных сил РФ против международных террористов в Сирии «Чужая и наша война». Тираж всего 250 экземпляров, но по сети эти творчество активно гуляет.

Родные выбрали подходящий, как им показалось, текст, скопировали его, отправили в бюро ритуальных услуг. Если вы обратите внимание на третью строчку в первом четверостишье, вас наверняка удивит, что это за цифра «1)» стоит после слова ИГИЛ. Она вас удивит, если вы не журналист или редактор. Да, на могильный камень мастер просто не стал помещать обязательную в таком случае по российским законам сноску: «Организация, запрещенная в РФ».

Даже не знаю, как Роскомнадзор будет такую могилу блокировать.»

Ну и да, напоминаем, что ИГИЛ признаны террористической организацией и запрещены в РФ.