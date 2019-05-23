В Индонезии продолжаются демонстрации и столкновения с полицией

Демонстрации против результатов президентских выборов в Индонезии продолжаются уже вторые сутки подряд и выплескиваются в акты насилия. Протестующие против переизбрания президента Джоко Видодо сталкиваются с силами безопасности в столице страны Джакарте.

Власти развернули на улицах Джакарты около 40 000 военных и полицейских, а кроме того частично заблокировали социальные сети.

В среду протестующие бросали фейерверки и камни в полицию, которая ответила стрельбой слезоточивым газом, резиновыми пулями и водяными пушками. Журналисты отмечают, что медицинские работники лечат десятки демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа, и используют кислород, чтобы оживить тех, кто потерял сознание.

Власти обвинили в насилие платных «провокаторах», сославшись на заполненные деньгами конверты, которые, по их словам, были найдены у некоторых из 257 арестованных демонстрантов.

«После допроса подозреваемые признались, что им было сказано о бунте и что это было запланировано», - заявил журналистам представитель полиции Джакарты Арго Ювоно. «Мы все еще ищем человека, который дал инструкции и деньги».

Аниас Басведан, губернатор Джакарты, заявил, что в первую ночь в ходе беспорядков погибли шесть человек, а государственное информационное агентство Antara сообщило, что в трех больницах к настоящему времени находятся уже более 350 человек.

Беспорядки последовали за объявлением в первые часы вторника официальных результатов выборов, согласно которым действующий лидер Джоко Видодо победил своего соперника Прабово Субианто в ходе голосования в прошлом месяце.

Сам Прабово Субианто в четверг призвал протестующих вернуться домой и избегать насилия.

«Доверьтесь своим лидерам. Мы боремся юридическим и конституционным путем», - сказал он в своем видео в Твиттере. «Мы все ищем лучшее решение для нации».

Предполагается, что протесты могут продолжиться до пятницы, когда ожидается, что Прабово подаст жалобу в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты выборов.