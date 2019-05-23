Король Иордании восстановит важнейший храм христианского мира

Когда король Иордании Абдуллах объявил 7 мая, что он планирует помочь финансировать восстановление Иерусалимского храма Воскресения Христова (также известного как «храм Гроба Господня») из своих собственных средств, многие были застигнуты врасплох. Заявление короля приятно удивило церковных лидеров в Иерусалиме, которые не смогли достичь соглашения о финансировании из-за страха, что церковь, финансирующая восстановление, может претендовать на нее. Об этом сообщает Al-Monitor.

Представитель православной церкви Исса Мусле с энтузиазмом приветствовал это решение короля, сказав: «Решение Его Величества Короля Абдуллаха II - мечта, ставшая реальностью. В течение десятилетий мы пытались найти выход из тупика в вопросе, кто будет финансировать восстановление».

Васфи Килани, исполнительный директор Хашимитского фонда восстановления мечети Аль-Акса и Купола Скалы, говорит, что вклад короля в восстановление церкви является «естественным развитием в результате высокого степень доверия и признательности всех сторон к Его Величеству».

Килани также сказал: «Как палестинское руководство, так и основные церковные лидеры выразили поддержку и оценку позиции короля как хранителя как исламских, так и христианских святых мест в Иерусалиме».

Он добавил, что нынешний вклад является продолжением заявления короля, в котором он пообещал внести часть премии Темплтона, полученной им в 2018 году и состоящей из 1,1 миллиона британских фунтов (1,4 миллиона долларов), на восстановление храма. Какую сумму в итоге он отдал на храм - неизвестно.

Иорданское информационное агентство «Петра» сообщило 7 мая: «Патриарх Священного города Иерусалима, всей Палестины и Иордании Феофил III поблагодарил Его Величество Короля Абдуллаха от имени христианской общины святой земли за покрытие расходов на восстановление храма Воскресения Христова в Иерусалиме за его личный счет».

По словам «Петры», патриарх Феофил III сказал, что пожертвование отражает «личную приверженность короля безопасности и будущему Иерусалима как хранителя священных для Ислама и христиан святых мест в городе».

Саймон Азазян, исследователь истории этого важнейшего для христианского мира храма, говорит, что участие Абдуллаха решило давнюю проблему, которая и привела к разрушению церкви. «Хотя любая из трех основных церквей - православная, францисканская (католическая) и армянская - может легко собрать необходимые средства для проведения реставрации, другие церкви будут тогда беспокоиться о том, что те, кто финансирует реставрацию, каким-то образом имеют дополнительные полномочия и права на ее управление».

Азазян, старший программный директор Палестинского библейского общества, считает, что готовность короля возглавить финансирование восстановления церкви будет иметь большое значение для ослабления напряженности, которая могла бы возникнуть, если бы одна из церквей взяла на себя ведущую роль.

Церковные источники сообщили Al-Monitor, что восстановление, которое должно начаться, будет очень дорогостоящим. Но они выразили уверенность в том, что под руководством иорданского короля процесс будет продвигаться вперед и скоро состоятся встречи, на которых определят детали степени восстановления, бюджет и необходимый механизм.

Рамзи Хури, недавно назначенный главой Высшего президентского комитета по делам церкви при Палестине, назвал этот дар «доказательством сильных исламских и христианских связей в городе».

8 мая Хури рассказал иорданской газете «Ар-Раи», что палестинское руководство поддерживает хашимитскую опеку святых мест в Иерусалиме и выступает против любых попыток уменьшить эту роль, отметив, что Палестинский центральный совет (ПЦС) скоро соберется для оценки всех вопросов в свете «сделки века». Он сказал: «ПЦС может решить полностью отделиться от Израиля. Наша позиция с Иорданией очень ясна, а именно - защищать святые места и землю и укреплять христианское и мусульманское присутствие в Иерусалиме».

В 2016 году Абдуллах уже сделал пожертвование на восстановление т. н. «гробницы Иисуса». Король также выделил средства и земли для восстановления места крещения на восточном берегу реки Иордан.

Историки и церковные деятели говорят, что прошло 200 лет с тех пор, как в храме Воскресения Христова делали реставрацию. Ханна Исса, палестинский христианский историк и глава Исламско-христианской комиссии по поддержке Иерусалима и святых мест, говорит, что сочетание факторов позволило церквям согласиться на новую реставрацию.

Исса говорит: «Было много причин, по которым они согласились. Разрушение церкви достигло опасного уровня, что потребовало действий, и недавние шаги между католиками и православными - которые были отражены в исторической встрече в феврале 2016 года между Папой и [русским] православным патриархом - также помогли».

Килани рассказал, что в 2017 году Храм Вознесения на Елеонской горе был уже восстановлен Хашимитским фондом и Иерусалимским Исламским вакфом. «Хотя храм Вознесения является собственностью исламского вакфа, все церкви используют ее свободно, и это отражает высокий уровень координации между исламским вакфом и иерусалимскими церквями», - отметил он.

Со своей стороны отметим, что согласно абсолютному большинству ученых фукаха участие в строительстве или восстановлении культовых сооружений христиан является недопустимым. Но примечательно, насколько нуждаются христиане различных течений в мусульманском правителе-арбитре, который стоял бы над их склоками, дабы они могли жить на Святой Земле без конфликтов между собой. Более того, мусульманский король из династии Бану Хашим является более предпочтительным для христиан хранителем святых мест, чем оплот «иудео-христианской цивилизации» Израиль с бесноватыми Нетаньяху и компанией во главе.

Этот случай напоминает к слову о том, что уже в 18 веке две палестинские мусульманские семьи занимаются хранением ключей от храма, чтобы избежать разногласий между церквями в отношении того, кто владеет храмом и управляет его делами. Семьи Джуде и Нусейб несут ответственность за открытие и закрытие церкви каждый день, и они делают это на протяжении десятилетий. Статус-кво в соглашении о святых местах был кодифицирован посредством указа османского султана Османа III в 18-м веке и продолжает приниматься всеми церквами и управляющими властями.

В каком-то смысле это жирная точка и признание мусульманской правоты в давнем споре между христианами и мусульманами о том, кто же должен управлять Святой Землей.