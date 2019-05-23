Партии Северного Кипра договорились о коалиционном правительстве

Консервативная Партия национального единства (UBP) и центристская Народная партия (HP) Турецкой Республики Северного Кипра договорились сформировать коалиционное правительство, сообщило во вторник Турецкое новостное агентство «Кипр» (TAK).

Обе партии подписали протокол в среду в парламенте, и, согласно TAK, список членов правительства был передан президенту ТРСК Мустафе Акынджи.

UBP ранее уполномочил председателя Эрсина Татара создать коалицию, и результаты переговоров с HP были переданы в среду партийному собранию.

HP также оценила переговоры по коалиции с UBP на своей собственной партийной ассамблее и проголосовала 40 против 20, чтобы сформировать коалиционное правительство.

Правительство, которое, как ожидается, будет одобрено Акынджи, станет 35-м в 36-летней истории ТРСК.

Правительственный кризис в частично признанной турецкой республике был вызван 8 мая, когда Сердар Денкташ, лидер правоцентристской Демократической партии (DP), ушел с поста министра финансов правящей коалиции, возглавляемой лидером Республиканской турецкой партии Туфаном Эрхюрманом.

Вслед за этой отставкой, Кудрет Озерсай, лидер НР, который исполнял обязанности министра иностранных дел и вице-премьер-министра, объявил, что он также выйдет из коалиции.

9 мая премьер-министр и лидер левоцентристской Республиканской турецкой партии (CTP) Эрхюрман, чтобы не откладывать создание нового правительства, подал президенту прошение об отставке всей четырехпартийной коалиции.

В результате всеобщих выборов 7 января 2018 года под руководством Эрхюрмана было сформировано четырехпартийное коалиционное правительство, состоящее из CTP, НР, левой Коммунитарной Демократической партии (TDP) и DP.

В феврале прошлого года коалиционное правительство завоевало вотум доверия на 27-22, пока один депутат отсутствовал в 50-местном парламенте. UBP и HP занимают 21 и 9 мест в парламенте соответственно.

Татар возьмет на себя роль премьер-министра, а бывший главный переговорщик с турко-киприотской стороны Озерсай вновь будет выполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

Новая коалиция немедленно столкнется с непрекращающимся конфликтом в Восточном Средиземноморье из-за односторонней разведки углеводородных ресурсов администрацией греков-киприотов в дополнение к зашедшим в тупик переговорам по поиску решения на острове.

В правительственном протоколе, подписанном обеими сторонами, говорится, что модель федеративного партнерства, обсуждавшаяся в прошлом столетии, оказалась бесполезной, подчеркивая необходимость обсуждения более реалистичных моделей в ходе переговоров.

В протоколе также говорится, что справедливое распределение углеводородных ресурсов вокруг острова является важным, поскольку они принадлежат как туркам-киприотам, так и грекам-киприотам. «Правительство ТРСК будет защищать свои законные права и интересы в регионе Восточного Средиземноморья в полном сотрудничестве и солидарности с Турецкой Республикой и будет продвигать свое право в этом вопросе на всех доступных международных платформах», - говорится в протоколе.

Напомним, что ТРСК, созданная в 1983 году, признана только Турцией и сталкивается с давним эмбарго в сферах торговли, транспорта и культуры. Между тем, администрация греков-киприотов пользуется признанием международного сообщества как Республика Кипр и является членом ЕС.