Пентагон рассматривает планы по отправке еще тысяч американских солдат на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает просьбу военных о развертывании тысяч дополнительных военнослужащих на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Два чиновника США, выступая на условиях анонимности, сообщили агентству Reuters в среду, что Центральное командование США запросило еще 5000 солдат, но они добавили, что неясно, утвердит ли Пентагон эту просьбу.

В отдельном сообщении информационное агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что некие официальные лица заявили, что Пентагон в четверг представит Белому дому планы направить еще 10 000 военнослужащих на Ближний Восток.

Чиновники также сказали, что окончательное решение еще не принято. Они заявили, что это будут оборонительные силы, а кроме того обсуждались дополнительные ракетные батареи "Патриот", дополнительные корабли и усиление усилий по наблюдению за Ираном.

Пентагон регулярно получает - и отклоняет - запросы на дополнительные ресурсы от командующих американскими группировками по всему миру.

На данный момент неясно, действительно ли происходит такие обсуждение.

Пентагон отказывается комментировать сообщения о дополнительных войсках США, отправляемых на Ближний Восток.

«В согласии с нашей давней политикой, мы не собираемся обсуждать или спекулировать о потенциальных планах на будущее и запросах наших войск», - заявила в среду представитель Пентагона, Ребекка Ребарич.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил во вторник, что, хотя угрозы со стороны Ирана на Ближнем Востоке остаются высокими, меры сдерживания, принятые Пентагоном, «приостановили» возможность нападений.