Черкесский мир 21 мая почтил память жертв Кавказской войны

Вчера 21 мая весь черкесский мир вспоминал 155-ю годовщину окончания Кавказской войны (1763-1864). Удивительно, но эта дата практически не вспоминается в остальной части России, несмотря на то что Кавказская война была самой продолжительной войной в российской истории, а ее последствия продолжают играть роль даже сегодня.

Однако для Северного Кавказа, и особенно для черкесов, 21 мая знаменует собой ключевой момент истории и символизирует отношения между российским имперским центром и завоеванной кавказской колонией.

Кавказская война, длившаяся более 100 лет, нанесла сильнейший удар многим народам, но адыгские народы она и вовсе поставила на грань исчезновения. После войны и массовой депортации в Османскую империю адыгов на родине осталось не более 50 000 человек. По мнению черкесских активистов 90% черкесов — около трех миллионов людей — были убиты или изгнаны с Кавказа российскими властями. Российские имперские источники того времени сообщают о 400 000 убитых и 497 000 изгнанных черкесов.

Это изгнание привело к тому, что сегодня потомков черкесов живет гораздо больше за границей, в частности в Турции, чем на родине. Черкесы стали важным этническим элементом Ближнего Востока, и даже Балканского полуострова.

Следуя устоявшей традиции черкесы всего мира вспоминают 21 мая своих предков. Траурные мероприятия прошли в Майкопе. Как сообщает «Кавказский узел», сотни людей всех возрастов участвовали в шествии по центральным улицам Майкопа, чтобы вспомнить о павших и пострадавших в войне, нанесшей огромный материальный и духовный урон черкесскому миру. Мужчины и женщины, пожилые и дети в национальных костюмах, с адыгскими флагами в руках и зеленой лентой на груди единой колонной прошли к памятнику «Единения и Согласия», где почтили память павших траурным митингом. Поздним вечером в Городском парке состоялось зажжение 101 свечи – по одной за каждый год Кавказской войны – в честь тысяч адыгов, погибших, выселенных со своих земель и вынужденных покинуть свою родину.

В Нальчике 20 мая прошел конный марш, посвященный памяти жертв Кавказской войны. Участники конного шествия прошли от площади перед ипподромом по Баксанскому шоссе, затем по улице Осетинской и по проспекту Ленина до улицы Лермонтова, к памятнику «Древо жизни». Траурный митинг 21 мая собрал в Нальчике около 20 000 тысяч человек, в Черкессе пришли более 300 человек, а в Сочи — 150 человек.

Траурные мероприятия прошли и в Абхазии, совпав с акциями протеста оппозиции из-за отказа перенести президентские выборы на осень.

Черкесы вышли на митинги и траурные шествия в Турции. Около тысячи человек собралось 21 мая на траурном шествии в центре Стамбула. При этом, как сообщают «Кавказ.Реалии», впервые за 15 лет траурной процессии не позволили пройти по улице Истикляль: собравшихся представителей диаспоры оттеснили на соседнюю улицу, где прошел митинг, после чего собравшиеся все же двинулись к российскому дипломатическому ведомству.

"Ранее турецкие власти нам помогали, выделяли охрану, помогали всем. Такое впервые. Организаторы призывали всех прийти к 19.00 на начало митинга с перерывом на ифтар. Около 17.00 представители властей позвонили организаторам и сказали, что вообще не будет митинга, потому что разрешения не дали в подразделении МИД Турции", - рассказала активистка по имени Лейла, добавив, что причиной видит заигрывание властей Турции с Россией и недовольство мероприятием в генконсульстве РФ.

Участники шествия несли в руках флаги кавказских республик, транспаранты, скандировали лозунги: "Россия убирайся с Кавказа", "Кавказ был нашим, и он останется нашим" и другие.

Понятное дело, что митинги в самой России не были столь радикальными, как в диаспоре. Слово «геноцид», например, там практически никогда не звучит, так как Россия наотрез отказывается признавать геноцид черкесов. Однако даже на митингах в Нальчике и других черкесо-адыгских городах звучали политические требования. Молодые черкесские активисты требовали самоуправление и федерализации согласно конституции. Они хотят, чтобы власти отдали землю общинам, и чтобы сами общины самостоятельно занимались управлением в областях образования и медицины. Кроме того, активисты требовали, чтобы в республике оставалось больше налогов. И самое главное — черкесские активисты считают, что пришло время создать Черкесию, в которой бы соединились все субэтносы адыгов-черкесов, как субъект Российской Федерации.