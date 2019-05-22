Индонезия: уличное насилие после выборов привело к гибели уже шести человек

Сторонники Пробово Субианто, проигравшего президентские выборы в Индонезии, столкнулись с силами безопасности в индонезийской столице в среду, сжигая автомобили и бросая камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Начальник полиции Тито Карнавян заявил на пресс-конференции, что в столкновениях погибли шесть человек, власти все еще расследуют причины смерти и не исключают участия третьих лиц, выступающих в роли провокаторов.

Протестующие пытались проникнуть в центральные офисы избирательной комиссии поздно вечером, и с тех пор столкновения продолжаются. Представитель национальной полиции Мухаммад Икбал заявил, что большинство протестующих приехали из провинции, а около 60 подозреваемых провокаторов были арестованы.

Местные СМИ сообщают о нескольких погибших и десятках раненых среди протестующих. Губернатор Джакарты Анис Басведан, который поддерживает Прабово Субианто, сказал, что отмечено шесть смертельных случаев, хотя не было никакого официального подтверждения.

Люди в белых одеждах блокировали улицы в одном центральном районе Джакарты, а в другом - участники беспорядков вели бои с полицией, бросали камни и жгли костры.

Ночью были подожжены автомашины и общежитие военизированной полиции. Там полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки, а сами протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью и горящие снаряды.

Напомни, что избирательная комиссия Индонезии во вторник заявила, что президент Джоко Видодо победил на выборах 17 апреля, набрав 55,5% голосов, обеспечивших ему второй срок.

Субианто, ультранационалист и бывший генерал спецназа, отказался принять результаты и объявил себя победителем. Его кампания планирует оспорить выборы в Конституционном суде. Они заявляют о массовом мошенничестве в третьей по величине демократии в мире, но не представили достоверных доказательств.

Правительство развернуло около 50 000 полицейских и солдат в Джакарте в ожидании протестов, сказал пресс-секретарь полиции Джакарты Арго Ювоно. Многие жители покинули город, а некоторые части города закрыты для движения. Здания избирательной комиссии и комиссии по надзору за выборами забаррикадированы колючей проволокой.

На прошлой неделе власти арестовали трех сторонников Субианто по подозрению в измене, сообщил официальный представитель национальной полиции Деди Празеты. Среди них был Сунарко, генерал в отставке и бывший командующий спецназом Индонезии. Полиция утверждает, что в Джакарте имелся заговор с целью захвата важных правительственных зданий.

Субианто и члены его предвыборной команды заявили, что они мобилизуют «власть народа» в дни уличных протестов. Бывший генерал также призвал сторонников воздерживаться от насилия.

Субианто, который также проиграл Видодо в 2014 году, провел кампанию, основанную на националистическом опасениях, подчеркивая вероятную слабость Индонезии и риск эксплуатации со стороны иностранных держав, или даже распада. Его поддержали исламистские группы, и он выиграл значительное большинство в консервативных провинциях, таких как Ачех, который следует законам шариата, но Видодо победил его в густонаселенных про-властных оплотах Восточной Явы и Центральной Явы.