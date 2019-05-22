Несмотря на риторику, Турция соблюдает санкции США в отношении Ирана - Reuters

Турция закрыла свои порты для иранской нефти, полностью соблюдая санкции США против своего основного поставщика, несмотря на то, что публично Анкара критикует действия США по прекращению импорта и предупреждает о борьбе за привлечение альтернативных производителей, сообщает Reuters.

Издание добавляет, что решение США о полном повторном введении санкций в отношении иранской нефти положило конец шестимесячной отсрочке для Турции и семи других крупных импортеров, поскольку Вашингтон наращивает попытки изолировать Иран и перекрыть его нефтяные доходы.

Полное соблюдение санкций позволяет Турции самой избежать санкций США, даже если ее связи с союзником по НАТО находятся в кризисе из-за других причин, в том числе в связи с запланированной покупкой российской системы противоракетной обороны С-400, что влечет за собой отдельные санкции США.

Крупнейший в Турции нефтеперерабатывающий завод Tupras настаивал на том, чтобы Вашингтон продлил срок действия исключения для Турции. При этом, по словам человека, знакомого с переговорами, компания дала понять, что в любом случае будет вынуждена остановить весь импорт из Ирана.

Tupras не ответил на просьбы Reuters о комментариях, но согласно данным отслеживания Refinitiv, в этом месяце в портах Турции не был выгружен ни один танкер, загруженный в Иране.

Через четыре дня после прекращения освобождения от санкций танкер, перевозивший 130 000 тонн иранской нефти, был на полпути через Средиземное море в Турцию, когда он изменил курс и отключил свой трекер, говорит аналитик по нефти в Refinitiv Эхсан уль-Хак. Аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки, говорят, что они скорее всего выгружены в сирийском порту Баниас.

Данные показывают, что Турция начала сокращать свой иранский импорт уже в марте. Аналитики говорят, что она заменила нефть своего соседа нефтью из Ирака, России и Казахстана.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что экспорт иранской сырой нефти в этом месяце сократился до 500 000 баррелей в сутки или ниже, причем основная часть этого объема направляется в Азию, согласно данным танкеров и отраслевым источникам.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее осудил санкции, заявив, что они дестабилизируют ситуацию в регионе. В прошлом месяце в Вашингтоне его представитель заявил, что страна не хочет лишаться своего права покупать нефть и газ у Ирана.

На следующий день после того, как освобождение Китая, Индии, Японии и других крупных импортеров были отозваны, министр иностранных дел Турции заявил, что для его страны не представляется возможным диверсифицировать своих поставщиков в такой короткий период времени.

Тем не менее, Tupras, которая потребляет почти весь импорт нефти из Турции, использовал свой опыт с 2012 по 2013 годы, когда более ранние санкции США в отношении Ирана вынудили его увеличить поставки из Ирака и России, заявил руководитель нефтяной отрасли, пожелавший остаться неназванным.

«Это та же история ... На этот раз они импортируют больше казахстанской нефти», - сказал исполнительный директор, добавив, что объемы казахстанского импорта достигли 20-летнего максимума в феврале.

Турция, крупнейшая экономика на Ближнем Востоке, почти полностью зависит от импорта в своих энергетических потребностях.

До мая 2018 года, когда США отказались от иранского ядерного соглашения, Турция импортировала в среднем 912 000 тонн нефти в месяц из Ирана, или 47% от общего объема импорта.

В течение четырех месяцев с ноября 2018 года, когда США ввели санкции и предоставили ограниченные освобождения от санкций, Турция импортировала в среднем 209 000 тонн иранской нефти, или 12% ее общего импорта, согласно подсчетам Reuters, основанным на нормативных данных.