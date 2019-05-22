Асадиты могли снова использовать химическое оружие — Госдеп США

Во вторник Государственный департамент США выпустил предупреждение правительству Башара Асада в Сирии, в котором говорится, что США внимательно следят за военными операциями режима против повстанческого анклава на северо-западе Сирии и рассматривают утверждения о том, что войска Асада использовали химическое оружие в последние дни

Вообще, если в чем-то и можно отдать должное Государственному департаменту США, так это в ясности относительно последней асадитской атаки с использованием химического оружия и российской пропагандистской кампании, которая сопровождает это нападение. То, чего мы не видим, к сожалению, в Европе.

В заявлении для СМИ, озаглавленном «Предполагаемое использование химического оружия режимом Асада на северо-западе Сирии» Морган Ортаг, пресс-секретарь Госдепа, говорит, что США продолжают внимательно следить за продвижение асадитских войск:

«К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада, возможно, возобновляет использование химического оружия, включая предполагаемое нападение с хлором на северо-западе Сирии утром 19 мая»

«Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но мы повторяем наше предупреждение о том, что, если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и соответствующим образом», - добавила она.

«Предполагаемое нападение 19 мая на северо-западе Сирии является частью жестокой кампании режима Асада, которая нарушает режим прекращения огня, защищавший несколько миллионов мирных жителей в районе Большого Идлиба. Это возобновленное наступление сирийского режима направлено на общины этого района, в которые входят большое число сирийцев, уже перемещенных в результате насилия в других частях Сирии, и которое уничтожило известные медицинские учреждения, школы, жилые дома и лагеря для внутренне перемещенных лиц. Нападения режима на общины северо-западной Сирии должны прекратиться. Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, впервые выпущенное президентом Трампом в сентябре 2018 года, о том, что нападение на зону деэскалации Идлиба будет безрассудной эскалацией, которая угрожает дестабилизировать регион.»

Напомним, что администрация Трампа уже приказывала нанести ответный удар по целям сирийского режима в 2017 и 2018 годах после сообщений о нападениях с использованием химического оружия силами Асада.

Между тем, ранее во вторник министерство обороны России обвинило сирийских повстанцев, в том числе «специалистов, прошедших подготовку в городе Ракка под руководством офицеров американской разведки», в планировании нападения с применением химического оружия под «фальшивым флагом» для обвинения сирийского режима в Идлибе. На это Ортагус отвечает тоже:

«Недавние обвинения России против «Белых Касок» и других являются частью продолжающейся кампании дезинформации со стороны режима Асада и России, направленной на создание ложного повествования о том, что другие виноваты в нападениях с применением химического оружия, которые проводит сам режим Асада. Аналогичным образом, 24 ноября 2018 года режим Асада и Россия попытались сфабриковать нападение с применением химического оружия в районе Алеппо и обвинить в этом силы оппозиции. Время от времени Россия и режим Асада выдвигали эти ложные обвинения в качестве предлога для собственных варварских атак режима Асада с использованием химического оружия.

Однако факты очевидны: сам режим Асада совершил почти все проверенные нападения с применением химического оружия, которые имели место в Сирии, - к этому выводу Организация Объединенных Наций приходит снова и снова. Бывшая организация Объединенного механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН неоднократно проверяли и сообщали об использовании химического оружия режимом Асада. Виновность режима Асада в ужасных нападениях с применением химического оружия неоспорима.»