Йеменские хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту в Наджране

Во вторник йеменские повстанцы-хуситы заявили, что они атаковали военный аэропорт на территории Саудовской Аравии с помощью нагруженного взрывчаткой беспилотника.

Саудовская Аравия признала это нападение, а тем временем напряженность в регионе между Ираном и США остается крайне высокой из-за предполагаемого инцидента саботажа.

Пока неясно нанесла ли какой-либо ущерб или ранения хуситская атака на аэропорт на юго-западе Саудовской Аравии.

Утром во вторник хуситский спутниковый новостной канал «Аль-Масира» заявил, что их беспилотник Касеф-2К нанес удар по «складу вооружений» в аэропорту Наджрана.

Наджран, расположенный в 840 километрах к юго-западу от Эр-Рияда, находится недалеко от границы между Саудовской Аравией и Йеменом и неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов.

Ранее в заявлении государственного саудовского пресс-агентства цитировался представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции полковник Турки аль-Малики, который сказал, что хуситы пытались напасть на гражданский объект в Наджране.

Аль-Малики предупредил, что такие нападения встретят сильный отпор, и назвал хуситов «террористическими ополченцами Ирана».

Подобные нападения хуситов в прошлом вызывали серию саудовских авиаударов по Йемену, которые широко критиковались за убийства мирных жителей.

Интересно, что гражданские аэропорты на всем Ближнем Востоке часто размещают военные базы. Разумеется, в случае военного конфликта, как это и происходит в Наджране, такие военно-гражданские аэропорты становятся естественной целью нападений.

В прошлом году New York Times сообщила, что аналитики американской разведки базировались в Наджране, помогая саудитам и американским спецназовцам в развертывании на границе. Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США не сразу отреагировали на запросы СМИ о комментариях.

В понедельник саудовские СМИ также обвинили хуситов в запуске баллистических ракет в районе Мекки - нападение, которое категорически отвергается хуситами.