Оюб Титиев просит об условно-досрочном освобождении

В Шалинский городской суд подано ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в интересах Титиева, сообщают Кавказ.Реалии со ссылкой на центр "Мемориал".

Напомним, что Оюб Титиев — руководитель грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал". 18 марта Шалинский суд приговорил его к четырем годам колонии-поселения по очевидно сфабрикованному делу о хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ). Титиев свою вину не признает. Объясняя отказ от обжалования приговора, он писал, что надеется поскорее освободиться и вернуться к правозащитной работе.

Осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если он отбыл не менее трети назначенного ему срока. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока — 1 год и 4 месяца — уже 9 мая 2019 года.

В ходатайстве адвокат Титиева Петр Заикин отметил, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях. Занимается спортом, много читает. Соблюдает традиции Ислама.

У него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы.