Джоко Видодо официально объявлен победителем президентских выборов в Индонезии

Президент Индонезии Джоко Видодо был избран на второй срок, о чем официально было объявлено во вторник.

Официальный подсчет был завершен незадолго до полуночи, и избирательная комиссия объявила официальный результат утром 21 мая. По словам комиссии Видодо набрал 55,5 процента голосов на выборах 17 апреля, а 45,5 процента были отданы его сопернику, отставному генералу и ультранационалисту Прабово Субианто.

«После того, как мы примем присягу ... мы станем президентом и вице-президентом», - сказал Видодо журналистам в Джакарте вместе с Мааруфом Амином.

«Мы будем лидерами и защитниками всех индонезийцев», - заявил он.

Между тем, Субианто не собирается признавать результаты. Он и раньше неоднократно заявлял о широкомасштабном мошенничестве, а во вторник подтвердил, что не признает официальные результаты выборов.

Он также сказал журналистам, что «продолжит прилагать юридические усилия в соответствии с конституцией для защиты мандата народа и отнятых конституционных прав».

С оглядкой на позицию Субианто власти вывели на улицы Джакарты тысячи полицейских и солдат, ожидая протестов сторонников оппозиционного кандидата.

Штаб-квартира Избирательной комиссии в центральной части Джакарты ограждена колючей проволокой и тщательно охраняется.

Субианто, который также проиграл Видодо в 2014 году, не предоставил пока достоверных доказательств массового фальсификаций на выборах, о которых он утверждает.

Голоса подсчитываются публично, и комиссия публикует форму подсчета голосов на каждом избирательном участке на своем веб-сайте, что позволяет проводить независимую проверку.

Формальный результат был почти таким же, как предварительные результаты «быстрого подсчета», взятые из выборки избирательных участков в день выборов.

Индонезия, самая густонаселенная страна в мире с мусульманским большинством, является форпостом демократии в Юго-Восточной Азии. По прогнозам, к 2030 году она станет одной из крупнейших экономик мира.