Высокопоставленный иранский чиновник призвал США обращаться с уважением к Тегерану, а не с угрозой войны, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп сделал зловещее предупреждение Тегерану в своем твиттере.

Война слов в понедельник началась в связи с тем, что полуофициальное информационное агентство «Тасним» объявило, что Иран сворачивает некоторые из своих обязательств в рамках ядерной сделки 2015 года.

«Иранцы стояли тысячи лет, тогда как агрессоры ушли. Экономический терроризм и геноциидальные насмешки не «покончат с Ираном», - написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

«Никогда не угрожайте иранцу. Попробуйте уважать - это работает!» добавил он.

Обращение последовало за публикацией в твиттере Трампа, который в свою очередь потребовал от Ирана не угрожать США — обе стороны конфликта разумеется представляют себя жертвами, но не в коем случае не агрессорами.

«Если Иран захочет сражаться, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам», - написал он в воскресенье, не уточнив, какие угрозы он имел в виду. Тот факт, что Трамп говорит про «конец Ирана», а не про конец режима, тут же был отмечен как доказательство того, что проблема Израиля и США как таковая не в режиме мулл, но в сильном и независимом Иране вообще.

В понедельник Трамп снова заявив, что Иран встретит «великую силу», если он попытается что-нибудь предпринять против интересов США на Ближнем Востоке. Но, утверждая, что Тегеран был очень враждебен по отношению к Вашингтону, президент США заявил журналистам, покидающим Белый дом, что он все еще готов вести переговоры с Ираном «когда они будут готовы».

Несколько часов спустя президент Ирана Хасан Рухани заявил, что он поддерживает переговоры и дипломатию, но не в существующих условиях.

«Сегодняшняя ситуация не подходит для переговоров, и наш выбор - только сопротивление», - цитирует государственное информационное агентство IRNA Хасана Рухани поздно вечером в понедельник.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились год назад, когда Трамп вывел США из Совместного комплексного плана действий (JCPOA), международного соглашения, которое предлагало смягчение санкций в отношении Ирана в обмен на сдерживание его ядерной программы.

После выхода из знакового соглашения Трамп ужесточил санкции против Тегерана и решил сократить добычу нефти до нуля.

Рухани ответил на действия США в начале этого месяца, заявив, что его страна больше не будет соблюдать ограничения на сделку, наложенную на ее запасы низкообогащенного урана.

В соответствии с пактом Тегерану было разрешено хранить максимум 300 кг низкообогащенного урана, и он должен был отправлять любые излишки из страны для хранения или продажи.

Соглашение также позволяло Ирану обогащать уран на 3,67 процента - это показатель, подходящий для гражданской ядерной энергетики, но намного ниже 90 процентов оружейного качества.

Иран пригрозил постепенно выйти из ядерного соглашения 2015 года, если партнеры, все еще участвующие в соглашении, - Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия - не помогут ему обойти санкции США.

В понедельник полуофициальные информационные агентства «Фарс» и «Тасним» сообщили о четырехкратном производстве низкообогащенного урана, цитируя Бехруза Камалванди, представителя иранского ядерного агентства.

Камалванди сказал «Тасним», что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), была уведомлена о решении Тегерана.

«Скоро мы преодолеем 300-килограммовый лимит низкообогащенного урана. Поэтому другой стороне лучше делать то, что необходимо», - сказал он, ссылаясь на шаги других держав, чтобы защитить экономику Ирана от санкций США.

Камалванди сказал, что ускорение работы иранских центрифужных машин остается в рамках ядерной сделки, добавив, что Тегеран не намерен выходить из соглашения.

Али Фатолла-Неджад, приглашенный научный сотрудник Института Брукингса в Дохе, назвал решение Ирана по увеличению производства низкообогащенного урана «постепенным усилием Ирана по восстановлению того рычага, который он имел, когда вступал в переговоры с США в 2012».

«Он направлен на то, чтобы показать международному сообществу, в частности, США, что Иран не находится в слабом положении. Однако это также рискованное начинание, поскольку оно может поставить под угрозу политическую и дипломатическую поддержку, которую до сих пор Иран получал от Европы».