Убийцу мусульман в Новой Зеландии официально обвинили в терроризме

Полиция Новой Зеландии официально обвинила австралийца, виновного в убийстве 51 человека и ранении десятков других в двух мечетях Крайстчерча в марте, в терроризме.

В заявлении, опубликованном во вторник, полиция сообщила, что 28-летнему Брентону Тарранту предъявлено обвинение в участии в террористическом акте в соответствии с разделом 6А Закона о борьбе с терроризмом 2002 года.

Также было предъявлено дополнительное обвинение в убийстве в связи со смертью гражданина Турции, который умер в начале этого месяца, и два дополнительных обвинения в покушении на убийство, в результате чего общее количество обвинений в убийстве против него составило 51 и еще 40 покушений на убийство.

До сих пор обвинения против него были менее внушительными. Полиция заявила, что решение о предъявлении обвинения в терроризме было принято после консультаций с прокурорами и правительственными экспертами по правовым вопросам.

В апреле Таррант появился в высоком суде Крайстчерча по видеосвязи из единственной новозеландской тюрьмы строгого режима в Окленде, расположенной более чем в 1000 км к северу от Крайстчерча.

Затем он должен предстать перед судом 14 июня, после того как его поместили под стражу и приказали пройти психиатрическую экспертизу, чтобы определить, годен ли он для суда.

Полиция оповестила примерно 200 членов семей жертв и выживших о дополнительных обвинениях на встрече во вторник, говорится в заявлении.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала убийства в мечети хорошо спланированной «террористической атакой» в один из «самых мрачных дней» страны.